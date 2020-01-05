Chloé 推C系列新袋　貫徹C Bag簡潔精緻　只需HK$8xxx成入門款？

Chloé手袋款式設計簡潔大方，深受女生們的喜愛，當中帶有標誌性金屬環形扣設計的Nile和Tess系列，以至近年的C Bag，均是品牌的暢銷款，在社交平台，甚或於街頭都不時會看到有女生使用，尤其是C Bag。 不過，即使是Mini Size C Bag的售價也介乎於HK$11,800至HK$14,800的價位，或會成為小資女卻步的原因；然而，Chloé於早前就為Chloé C系列添加新成員，推出了價錢更親民的Mini Vanity Bag，絕對是入門之選。

Chloé新出手袋款式：Mini Vanity Bag，售HK$8,200至HK$9,200，絕對是入門之選。(chloe@Instagram)

先說最吸引的售價，Mini Vanity Bag提供4個款式選擇，黑色與啡色小牛皮款售HK$8,200；而金銅色壓皮和綠色鱷魚壓皮款式則售HK$9,200，在價錢上比起Mini Size C Bag更抵玩。雖然價格親民，不過卻不失C Bag的影子，Mini Vanity Bag袋形為帶弧形、圓角的長方形設計，袋身亦只有C Logo標誌，像是延續了C Bag的簡潔精緻，配合金屬鏈帶，更能呈現高貴奢華感。

Mini Vanity Bag以拉鏈開合，同樣設有斜揹、單肩，以及當成手拿包3個使用方法，適合配襯日常不同的打扮，亦適合用於不同場合。對比C Bag只有卡槽位的設計，Mini Vanity Bag的間隔更為多元化，袋身內不但設有卡槽位置放置八達通等卡類，更設有一條皮帶扣，予大家將眼鏡固定於袋內，非常貼心。

雖然是Mini Size，但由於是長方形設計的關係，亦充足容量擺放銀包與手機等日常用品，不過對於喜歡手袋容量大的女生來說，或許仍是未能滿足；但親民價錢就能購買得到細緻質感的Chloé手袋，或也可考慮一下，藉現在還未成為It Bag，就趕緊入手吧。

【按圖觀看】Chloé C Mini Vanity Bag細節位

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不過，如果仍是希望尋找容量較大的手袋款式，或可考慮以下的Camera Bag，同樣能成為你的名牌入門之選。

Fendi Camera Case

Fendi Camera Case價格為HK$13,200；而另一迷你尺寸則售HK$10,600。(Fendi.com)

Fendi推出過多個相機袋款，亦深受歡迎。此款式的Camera Case不但於袋身上已印有品牌的FF標誌，於正面袋身的置中位置亦具有FF標誌的圓形Fendi Stamp貼片，比起單純只有FF標誌的款式更能增加其辨識度，而且較獨特。Camera Case的價格為HK$13,200；而另一迷你尺寸則售HK$10,600，Camera Case容量比較大之餘，更貼心的地方在於，手袋的肩帶可任意調較長度與拆卸，除可按照服裝與場合需要而決定使用方法外，更是嬌小女生的福音，可避免手袋過長的尷尬情況。

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Balenciaga B. Camera Bag

Balenciaga B. Camera Bag以小牛皮製成，亦印上菱格紋車線。(balenciaga.com)

近年來，不時都會看到許多女生使用Balenciaga出品的Camera Bag，不過就只局限於Everyday Logo Line系列款式。2019年秋冬季，創意總監Demna Gvasalia將當季作品改頭換面，例如把一向印有Balenciaga全名於手袋的特色刪去，換成以金屬切割的「B.」字，推出了一系列「B. Bag」，而B. Camera Bag就是其中一個。

B. Camera Bag以小牛皮製成，亦印上菱格紋車線，讓袋身看起來皮質更軟，而且更具質感。與Everyday Camera Bag一樣，鍊帶同樣可調節長度，不過B. Camera Bag所配備的鍊帶則能夠自行拆卸。袋款暫時只設有黑、白兩色可供選擇，售HK$8,500，不過相信不久將來，也會像Everyday Logo Line系列一樣成為時尚圈的It Bag。

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