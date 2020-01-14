Chloé奶油色C Bag襯大地色首選 　Prada哪款手袋5千蚊小資女必搶

時裝界已經踏入春夏季了，除了加入了新系列，當然不少得加入一些新顏色，就如一系列的大地色系，如奶茶色、奶油色，它與黑色一樣百搭，但相對不沉悶，而且另有一番溫柔感，看看你喜歡哪一款手袋。

Chloé 在 2019春夏季推出了「C bag」，隨即成為品牌大熱手袋款之一，昆凌也有一個大地色系的C bag。（hannah_quinlivan@Instagram）

Chloé

Chloé一向都是小資女的最愛品牌之一，性價比高，萬元可以入手，有時遇到black friday等大減價，數千元便有交易，價錢實惠固然重要，但設計才是不可或缺，Chloé的設計和配色一直溫文典雅，是girly風女生必備款，Nile 和 Drew 更是大熱款，但自「C bag」的出現，整個Instagram都被此系列「洗版」。

C bag 是一個復古方形小手袋的設計，在手袋蓋有一個大大的C Logo，亮眼突出，也配襯不同皮革材質製造層次感；另外，它有手挽設計，亦有一條長肩帶，女生可以隨時手挽、側揹、斜揹都可以，手挽時溫文大方，斜揹則可愛活潑。

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去年Bottega Veneta的「雲朵包」The Pouch 爆紅，今年「牛角包」The Shoulder Pouch可能再下一城。（rie_sea@Instagram）

Bottega Veneta

2019年Bottega Veneta在2019年英國時尚獎頒獎典禮上奪得「年度品牌」（Brand of the Year），全靠創意總監Daniel Lee功勞。Bottega Veneta現在有着極簡、摩登的標籤，大熱之作 The Pouch、The Arcoz 統統都斯文有個性，配合上班穿搭也不成問題，今年又有甚麼選擇呢？

繼雲朵包 The Pouch 的熱潮，Daniel把其設計融合「The Shoulder Pouch」，令手袋不止是可手拿，更可以上膊，有「牛角包」之稱，其袋身設計與 The Pouch 差不多，同樣是純小牛皮面、有皺褶設計、蓬鬆柔軟，容量大，並加了手提位置，又同經典系列Veneta相似，是經典與摩登的合體；配色當然少不了百搭的奶油色，無論平日是全黑打扮，還是大地色，都非常適合。

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Kylie Jenner 揹上一袋多用的「Re-edition 2005」，袋款適合隨性的打扮。（kyliejenner@Instagram）

Prada

近年許多品牌都喜歡把以往90、00年代流行的手袋設計當作藍本，再一次設計出新一代的手袋系列，除了大家常見的Louis Vuitton的Multi Pochette Accessoires，其實Prada也就着她們著名的尼龍設計，創造了不少「Re-edition」，當中，Hobo是深受外國名人追捧，連Kylie Jenner及Bella Hadid都擁有一個。

Hobo有兩個版本，一是尼龍的Shoulder bag --「Re-edition 2000」 ，復古感十足，另一個是是一袋多用的「Re-edition 2005」。與LV的差不多，同樣是粗揹帶連着Hobo，揹帶上有一個長方小錢包，另有一條銀鏈，作裝飾或短帶上肩揹都可以；Re-edition系列非常適合平日隨性的穿搭風，又或是運動風，如果想溫柔一點，便可以穿一條小洋裝，手拿 Re-edition 2000 便可。

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