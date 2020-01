Chloé奶油色C Bag襯大地色首選 　Prada哪款手袋5千蚊小資女必搶

時裝界已經踏入春夏季了,除了加入了新系列,當然不少得加入一些新顏色,就如一系列的大地色系,如奶茶色、奶油色,它與黑色一樣百搭,但相對不沉悶,而且另有一番溫柔感,看看你喜歡哪一款手袋。

Chloé 在 2019春夏季推出了「C bag」,隨即成為品牌大熱手袋款之一,昆凌也有一個大地色系的C bag。(hannah_quinlivan@Instagram)

Chloé

Chloé一向都是小資女的最愛品牌之一,性價比高,萬元可以入手,有時遇到black friday等大減價,數千元便有交易,價錢實惠固然重要,但設計才是不可或缺,Chloé的設計和配色一直溫文典雅,是girly風女生必備款,Nile 和 Drew 更是大熱款,但自「C bag」的出現,整個Instagram都被此系列「洗版」。

C bag 是一個復古方形小手袋的設計,在手袋蓋有一個大大的C Logo,亮眼突出,也配襯不同皮革材質製造層次感;另外,它有手挽設計,亦有一條長肩帶,女生可以隨時手挽、側揹、斜揹都可以,手挽時溫文大方,斜揹則可愛活潑。

去年Bottega Veneta的「雲朵包」The Pouch 爆紅,今年「牛角包」The Shoulder Pouch可能再下一城。(rie_sea@Instagram)

Bottega Veneta

2019年Bottega Veneta在2019年英國時尚獎頒獎典禮上奪得「年度品牌」(Brand of the Year),全靠創意總監Daniel Lee功勞。Bottega Veneta現在有着極簡、摩登的標籤,大熱之作 The Pouch、The Arcoz 統統都斯文有個性,配合上班穿搭也不成問題,今年又有甚麼選擇呢?

繼雲朵包 The Pouch 的熱潮,Daniel把其設計融合「The Shoulder Pouch」,令手袋不止是可手拿,更可以上膊,有「牛角包」之稱,其袋身設計與 The Pouch 差不多,同樣是純小牛皮面、有皺褶設計、蓬鬆柔軟,容量大,並加了手提位置,又同經典系列Veneta相似,是經典與摩登的合體;配色當然少不了百搭的奶油色,無論平日是全黑打扮,還是大地色,都非常適合。

Kylie Jenner 揹上一袋多用的「Re-edition 2005」,袋款適合隨性的打扮。(kyliejenner@Instagram)

Prada

近年許多品牌都喜歡把以往90、00年代流行的手袋設計當作藍本,再一次設計出新一代的手袋系列,除了大家常見的Louis Vuitton的Multi Pochette Accessoires,其實Prada也就着她們著名的尼龍設計,創造了不少「Re-edition」,當中,Hobo是深受外國名人追捧,連Kylie Jenner及Bella Hadid都擁有一個。

Hobo有兩個版本,一是尼龍的Shoulder bag --「Re-edition 2000」 ,復古感十足,另一個是是一袋多用的「Re-edition 2005」。與LV的差不多,同樣是粗揹帶連着Hobo,揹帶上有一個長方小錢包,另有一條銀鏈,作裝飾或短帶上肩揹都可以;Re-edition系列非常適合平日隨性的穿搭風,又或是運動風,如果想溫柔一點,便可以穿一條小洋裝,手拿 Re-edition 2000 便可。

