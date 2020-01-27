2020年度手袋預測　Celine、Chanel隨時輸BV？這小資品牌偷偷上榜

每當一款手袋成為當季最熱門、受歡迎時，時裝界行內便會稱它為「it bag」。踏入新一年，代表着一個新開始，今年又將會流行着甚麼類型的手袋款式呢？英國媒體《Who What Wear》現在已經開始揣測2020年的it bag，你會喜歡哪一款？

Bottega Veneta 2020年it bag 代表 -- 「Jodie Bag」。（the.art.robe@Instagram）

Bottega Veneta：BV Jodie

Bottega Veneta的熱潮在Daniel Lee上任後從不減退，「The Pouch」、「The Arcoz」都是常見大熱款，加上BV在2019年英國時尚獎頒獎典禮上奪得年度品牌。

Daniel Lee的設計每一款都受讚賞，要在當中選一個當it bag並非易事，然而外媒便挑了「Jodie shoulder bag」為候選之一；Jodie bag是經典的shoulder bag變奏版，靈感源於一位美國女星Jodie Foster被狗仔對跟拍時，用了BV shoulder bag去遮擋鏡頭，因而用其名命名，此手袋有着BV標誌性的Intrecciato皮革編織，而且加入了繩結這流行元素，有望成為2020 it bag之一。

藝人宋茜（Victoria）拿着小尺寸的Chanel 19。（victoria02_02@Instagram）

Chanel：19 Bag

去年2月，老佛爺Karl Lagerfeld離世令時裝界都感到惋惜，而接手老佛爺之位是陪伴他逾30年的Virginie Viard，二人更在2019年秋冬系列中共同設計出Chanel 19 Bag。

19是Chanel重要年份的縮寫，同時是向Chanel女士在1955年設計的經典2.55手袋對唱。Chanel 19構造較為軟身，並集合了Chanel經典元素：大菱格紋裝飾、三種色澤的金屬穿皮鏈帶、特大的CC扣。Chanel 19更有3 個尺寸，長鏈帶設計可以掛肩或斜揹；大扁圈金屬鏈設計方便手提；和腰包款，當然作為上班用途可以挑選頭2款設計，容量更大。

韓國女團 Blackpink 成員Lisa是Celine的缪斯，常揹着Celine新手袋，而這是Triomphe Bag。（lalalalisa_m@Instagram）

Celine：Teen Triomphe

Celine由Phoebe Philo到Hedi Slimane經歷重大的轉變中，有些人喜歡，有些人不喜歡，但相信Hedi努力建立Celine的新形象，他在自己的設計中，也不忘加入Celine創辦人Celine Vipiana的設計，讓手袋款保有Celine標誌，Hedi第一個Celine系列中的Triomphe Bag也如是，外形是Phoebe設計 的Classic Box，但Hedi換上一個「孖C」金屬鋼釦（稱Blazon Chaine），而孖C的設計靈感是源於Celine Vipiana看到凱旋門周遭的鐵鏈標記；加上2019年年末，Celine為手袋全新尺寸「Teen」（與Medium及Small中間）引起一番熱話，更指是最適合亞洲人的尺寸，連荷里活女星Angelina Jolie和Lucy Boynton已經擁有了，外媒便認為Teen Triomphe將能成為it bag。

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資料來源：《Who What Wear》