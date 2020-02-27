韓國150cm網紅以長裙視覺增高10cm　減累贅感秘訣在長裙材質

並非每位韓國女生都擁有韓星般的逆天長腿與身高，沒有先天的優勢，也只好從穿搭入手，從視覺上打造修長的外形，韓國嬌小女生Jiwoo便是其中一個值得參考的例子。

單憑相片你或會推測Jiwoo擁有至少160 cm的身高，然而事實上她只有150 cm。（IG＠zoopeach）

IG上擁有超級22萬追蹤者的Jiwoo穿搭風格多變，單憑相片你或會推測她擁有至少160 cm的身高，然而事實上她只有150 cm。要像Jiwoo般只靠穿搭便能彌補身高的限制，關鍵全靠以下三大要點。

高腰褲打造修長雙腿

把褲管向上輕摺，並露出腳踝幼細的位置，看起來更輕盈俐落。（IG＠zoopeach）

高腰設計的單品擁有簡單直接的顯高效果，而高腰褲更有效打造修長雙腿。Jiwoo平日喜歡充滿色彩的打扮，善於利用皮帶加強腰線。於穿上高腰牛仔褲時，她會把褲管向上輕摺，並露出腳踝幼細的位置，看起來更輕盈俐落。

短裙拉長比例

Jiwoo亦常利用高腰短裙露出大半長腿，拉長身形比例。(IG@zoopeach)

Jiwoo亦常利用高腰短裙露出大半長腿，拉長身形比例。若你是走可愛路線的話，可搭配校園風的長襪與皮鞋；形象性感的則可配上露出腳背的高跟鞋，讓雙腿於視覺上擁有進一步的延伸效果。另外，Jiwoo也喜歡利用長靴配短裙打造冬日氣息。不過這穿搭風格未必適合所有嬌小的女生，稍一不慎容易出現弄巧反拙的後果，建議女生們還是先由短靴入手，先掌握以短裙拉長比例的竅門才挑戰長靴風格。

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善用連身單品

連身單品一向是顯高的好幫手，有效從視覺上延長下半身比例。（IG＠zoopeach）

連身單品一向是顯高的好幫手，有效從視覺上延長下半身比例。Jiwoo擁有色彩搭配的心得，不論是同色系或是誇張的撞色穿搭，穿在她身上更顯時尚。假日約會的話，可仿效Jiwoo穿上連身工人褲，束起丸子頭更添可愛感。另外，很多嬌小的女生會避免穿著長裙，認為長裙自帶的累贅感會讓自己看起來更矮。這個情況卻沒有出現在Jiwoo身上，其實只要避開厚重的材質，挑選飄逸的雪紡質地，高腰線的款式，再配搭短外套，同樣可以有顯高顯瘦的效果。