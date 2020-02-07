【情人節2020】Tiffany&Co.肖像雕刻飾物千元有找？名牌首飾推薦

不少男生每到情人節前夕便開始陷入焦慮狀態，根據過往的經驗，要送對禮物、選對餐廳其實絕非易事。如果你還在為情人節禮物而苦惱，不妨參考深信是成功率極高的點子—一向風靡萬千女生的Tiffany & Co.，新推免費手繪插畫雕刻首飾服務，製作屬於自己獨一無二的Tiffany & Co. 飾物（強調：不是電腦字雕刻這麼簡單），更重要的是，入門價不到千元﹗細膩的飾品配上經典的Tiffany Blue小盒子，試問哪個女生可以抵擋得到Tiffany & Co.的魅力。 還有其他情人節系列名牌首飾給大家參考﹗一文看清哪款值得入手﹗ 攝影：黃寶瑩

Tiffany & Co.為今個情人節準備了獨具一格的慶祝方式（Tiffany & Co.）

免費肖象雕刻 即畫即刻飾物​

情人節個人化飾品雕刻服務

送上飾品作禮物也是希望對方每天配戴時能想起自己，情人節當然要送上對你們別具意義的專屬飾品。Tiffany & Co.推出個人化飾品雕刻服務，挑選好飾品後，便可即場於電腦上手繪圖案或寫下字句，即場雕刻於飾品上。而著名插畫家Mickco Chan更會於駐於專門店為顧客設計自訂圖案，獨特時尚的畫風配襯Tiffany & Co.的經典飾品，有著一種意想不到的合襯。

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Tiffany & Co.的飾品確是有其魔力，無論任何風格的女生也希望擁有。入門的門檻未叫高，Return to Tiffany 系列心型吊牌鍊墜也只需$980起，是不少小資女生的首選。價錢親民又受歡迎，自然容易出現「撞款」的情況，不過加上個人化的設計又是另一講法。Mickco Chan的畫風討喜，飾品印上肖像插畫後的更令人愛不惜手，當中的獨一無二令這份禮物更具意義。

免費傳情心意卡

如果你是傾向以老派方式示愛，不常把「愛」掛在嘴邊，那麼於情人節送上充滿溫度的手寫心意卡必然是你的浪漫首選。

如果你是傾向以老派方式示愛，不常把「愛」掛在嘴邊，那麼於情人節送上充滿溫度的手寫心意卡必然是你的浪漫首選。無論你有否於店內購物，也可享受這免費的情人節心意卡服務，指定專門店更特邀書法家Kaye Shu駐場，以細膩的西洋書法為你寫下特別信息，貼上獨一無二的Tiffany & Co.郵票後，便可將心意投寄。情人節與另一半、或是閏密同來，寫寫畫畫的為彼此記下感謝的字句，也是一個珍貴的回憶。

Tiffany & Co.2020年情人節特別活動 尖沙咀店雕刻及書法服務 地址：九龍尖沙咀北京道一號 日期：1月27至28日、2月6至9日及11至14日

除了個人化飾物訂製服務與免費傳情心意卡外，Tiffany & Co.亦設有棉花糖與蠟燭工作坊，為情人節增添甜蜜氣氛。而上年點開設的全亞洲首間The Tiffany Blue Box Café亦同樣設有情人節期間限定套餐，準備「朝勝」的女生們記緊先於網上訂座。

按圖看蠟燭工作坊詳情與The Tiffany Blue Box Café的情人節期間限定餐單：

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情人節是個考驗另一半對你細心與否的節日，對於許多不善送禮的男生來說，情人節禮物絕對一道是天大的難題。其實於女生心目中，禮物的價值並不重要，而是在男方挑選禮物時，有否帶著心思與愛意。所以，一件合乎對方品味、可以時刻戴於身上的飾品會是一個不錯的選擇。

按圖看各大品牌的情人節飾品推薦：