回顧2019年話題手袋　五款IT Bag 熱潮延續　2020繼續流行復古？

又到年尾，是時候買個手袋獎勵一下自己過去一年的努力。2019年各大品牌分別推出多款話題手袋，而以下這五款其中更被時尚紅人預測有機會成為來年的IT Bag，於2020年勢必再度掀起熱潮。

2019年各大品牌分別推出多款話題手袋，而以下這五款其中更被時尚紅人預測有機會成為來年的IT Bag。（IG＠misselvani ）

Dior 30 Montaigne：方型設計復古味濃

亮眼的CD金屬扣環配上方型款式，一推出便以風靡整個時尚圈。（IG＠misselvani）

Dior繼上年推出的Book Tote大受歡迎後，今年再推出同樣以Oblique印花帆布為主打的30 Montaigne，配以亮眼的CD金屬扣環，一推出便已風靡整個時尚圈。手袋以小牛皮製成，除了經典的Oblique印花款式外，另有多種淨色可供選擇，當中以淺粉紅色最受女生歡迎。30 Montaigne採用可調節肩帶，可上肩亦可手提，方便配襯不同造型。

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Bottega Veneta The Pouch：隨手一拿便能展現時尚感

於Daniel Lee的首批作品中，The Pouch一定是討論度最高的一款。（IG＠missmondo）

Bottega Veneta在英國設計師Daniel Lee接任創意總監後聲名大噪，一系列新品在貫徹低調作風的同時，又加添了一點簡約風格。Daniel Lee曾是Celine 前任創意總監 Phobe Philo的得力助手，故有人指他的設計結合了Celine與Bottega Veneta的特色。於他的首批作品中，The Pouch一定是討論度最高的一款。The Pouch具有三款尺寸，以柔軟的皮革打造出獨特的形狀。除了上肩外，不少時尚紅人也喜歡以手提形式展現個人風格。

Chanel 19：Karl Lagerfeld主理的最後一個系列

Chanel 19袋款較軟身，菱格紋的間距也被加闊。（IG＠hannah_quinlivan）

Chanel 19是Karl Lagerfeld為Chanel主理的最後一個系列，19除了象徵著創作年份，也代表著Gabrielle Chanel的生日日期。品牌的經典2.55手袋亦是以當時的推出日期而命名，故19的命名方式具有向2.55致敬的意味。Chanel 19 手袋分為大、中、小和腰包款式四個尺寸，標誌性的菱格被放大，而手袋亦相對柔軟。最特別的是Chanel 19的鏈帶同時配上金、銀兩色，為手袋更添時尚氣息。

Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires：隨時轉換款式搭配百變造型

LV Multi Pochette Accessoires有別於一般的手袋，可拆式配件的設計令人耳目一新。（IG＠rainie77）

Multi Pochette Accessoires有別於一般的手袋，可拆式配件的設計令人耳目一新。眼利的女生便會留意到Multi Pochette Accessoires並不是全新款式，其實Louis Vuitton早在1992年已推出Pochette Accessoires，而今年品牌於舊有設計上加配了迷你尺寸的Pochette Accessoires與圓型拉鍊散紙包，配上率性風格肩帶，輕鬆打造利落帥氣感。而迷你尺寸的Pochette Accessoires則配上幼金屬鏈帶，方便配搭優雅造型。

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Chloé C：小資女生首選

年初推出的Chloé C系列風頭一時無兩，至今仍大受一眾明星追捧。(微博圖片)

Chloé的手袋一向是小資女生的心頭好，年初推出的Chloé C系列風頭一時無兩，至今仍大受一眾明星追捧。標誌性的大C Logo亮眼凸出，配襯不同色系與皮革款式，迎合不同穿搭風格的女生。手袋小巧但實用性高，配搭兩條長短不一的肩帶，方便女生隨時轉換造型。