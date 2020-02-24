【西裝穿搭】OL必備的大地色系套裝　一件單品輕鬆完成3個造型

OL上班族的每日煩惱，除了工作上的壓力，最大的應該就是想每天要穿什麼吧！買了很多喜歡的單品，但每一天的早晨站在衣櫃前，總是會感到茫然不知道該穿什麼？有這樣煩惱的妳，就必須擁有一套同色系套裝，運用它輕鬆變化日常上班穿搭，除了能讓每一天都能少了個大煩惱，還能夠用美麗和自信迎接美好開始！

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同色系套裝整套穿最不容易出錯的搭配，就是上衣選擇相同風格的單品，素色襯衫可以依照套裝深淺選擇亮色或暗色，整套穿散發的氣勢非常好，很適合當天有重要會議或者要會面特殊人物時穿著，褲子選擇稍微落地的款式，能夠增加時尚度同時也有拉長身形的效果，讓整體比例看起來更好！

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｜LOOK 2

第 2 種搭配換掉正式的褲子改穿輕鬆休閒的牛仔褲，整體風格就能夠大轉變，呈現正式休閒味道，一樣有專業卻能夠縮減距離感，選擇挺版的外套修飾身形效果更佳，想要增加穿搭時髦感，可以學韓妞搭配長筒靴增加氣勢，時髦感就能夠自動UP！

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｜LOOK 3

第 3 種搭配跳脫女強人的味道，上身選擇淺色柔軟的針織修飾穿搭的稜角，小女人味道自然能夠跳出，下半身搭配西裝褲因為選擇落地款式，所以可以不必擔心會有突兀感，用柔和的專業姿態迎接美好上班日。

Dappei 結語：

看完了搭編的介紹，是不是已經開始期待明天的早晨，穿上好看的同色系套裝開心上班去！還沒有同色系套裝的OL女孩們，趕緊上網搜尋喜歡的款式，讓每一天都能夠少個煩惱吧！

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原文：上班族必學！將「同色系套裝」輕鬆變化 3 種風格，學會就能讓穿搭少個大煩惱！

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