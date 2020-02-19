【愛的迫降】孫藝珍名牌逐套數　1/25價錢Uniqlo、Zara同可打造？

韓劇《愛的迫降》已播映完畢，相信對於一班由12月播出以來追看至今的女生，頓時變得空虛。 除了繼續陶醉於玄彬與孫藝珍的愛情故事，也定必會回憶起孫藝珍於劇中的奢華打扮，想要學習她的穿搭造型。

先回顧孫藝珍於《愛的迫降》的奢華造型，件年都係名牌，你又認得幾多個品牌？

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不過，孫藝珍所穿的大部份服裝也是名牌，對於小資女來說，又怎能負擔得起呢？

倒不如，學習她的穿搭技巧，以親民價錢塑造猶如孫藝珍的知性造型吧！

溫柔女友感：針織冷外套 x 吊帶連身裙

針織冷外套配襯吊帶連身裙的打扮，充滿溫柔感。（《愛的迫降》劇照）

《愛的迫降》講述大財團繼承人孫藝真於滑翔傘運動時發生意外，以致在北韓降落，從而與玄彬相遇，其後發展出南韓與北韓的愛情故事。

孫藝真於降落北韓後，其中一個造型為，米色高領上衣搭配吊帶印花連身裙，以及外穿一件粉色針織冷外套。雖然應用於劇情當中，馬上會由時尚達人變鄉村姑娘，但帶來滿滿的溫柔感，亦充滿甜美的少女氣息。如果你也想打造氣質造型，不妨也以針織冷外套與吊帶連身裙的組合作搭配，利用深、淺色調的不同單品混搭，配合簡約首飾，頓時大增「女友感」。

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幹練與率性兼備：西裝褸

格紋西裝褸適合應用於不同場合，十分百搭。（《愛的迫降》劇照）

孫藝珍於劇中的角色為南韓財閥的繼承人，故在劇中亦會以職場造型示人，不時都會以西裝褸搭配不同單品，無論是全白西裝外套，或是格紋款式，都令人眼前一亮。只要配搭同色系長褲便可，非常適合我們應用於職場打扮當中。而相比起OFF-WHITE動輒萬五至二萬多港元一件西裝外套，小資品牌如Zara、Uniqlo大多定價在$599左右的位置，價格相差25倍，卻同樣可打造獨特知性感。

啡色、灰色系的格紋西裝褸甚為百搭：

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想進一步提升造型感的方法，就是以不規則剪裁的連身裙搭配西裝褸；亦可選擇以薄紗材質上衣配襯半身裙，長裙能帶來俐落與氣勢感；而短裙則能夠露出長腿，亦略帶減齡效果。

淺藍色恤衫與牛仔褲為同色系，讓造型變得更一致。（《愛的迫降》劇照）

西裝褸甚為百搭，尤其是啡色、灰色系的格紋西裝褸。除了襯出職場造型，也可應用於平日外出之造型當中，就如孫藝珍在劇中外出時，也以淺藍色恤衫配上牛仔褲與格紋西裝褸，同色系內搭不但能讓造型更一致，配合所選的單品款式亦同時增加一份知性氣質，恤衫與西裝褸更加中和了牛仔褲一向予人的休閒感，而且西裝褸的格紋亦能作點綴，以免造型過份沉悶與正式，打造成恰好的幹練與率性感造型。

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