石原里美日劇穿搭解密　打造日系OL風、元氣少女感必備要訣是...

萬衆期待的日劇女王石原里美終於要携新劇回歸了！氣質女神石原里美參演了不少膾炙人口的日劇，每一次日劇中的穿搭、造型都會造成話題，還會引起模仿潮。喜歡日系穿搭的女生們千萬不要錯過這次石原里美新劇中的穿搭，究竟石原這次會飾演一個怎樣的角色呢？

飾演漫改角色——藥劑師

自《天國餐館》一劇之後，石原一直遲遲未推出新作品，粉絲引頸以待數月終於等來她的新劇！石原里美在之前就飾演過多個職業包括餐廳女老闆、醫生、英文老師、校閲工作人員等等，這次石原在新作中將挑戰飾演新職業——藥劑師。

石原里美又挑戰新職業來展現精湛演技！（dorama.info）

這齣改編自同名漫畫《默默奉獻的灰姑娘 醫院藥劑師的處方》翻拍成電視劇，由石原里美擔任女主角，講述已經擁有8年藥劑師經驗的葵綠，因爲堅信藥物會影響患者的日常生活，而必須瞭解患者的一切，以「這比什麼都重要」的信念認真謹慎地對待患者。日劇迷們可以期待一下石原在劇中工作以外的穿搭造型，一定又會令人驚艷！

石原里美新劇將飾演藥劑師。（dorama.info）

石原里美有不少深入人心的角色，不但形象生動活潑，穿搭也是掀起一股又一股風潮，為石原打造出獨特的時尚穿搭icon。她飾演的不少角色都是在職場打拼的事業型女生，各種風格都能完美駕馭，上班一族如果還在苦惱應該如何穿搭時，不妨參考石原的日劇穿搭，尋找靈感吧！

小資文青氣質女孩

還記得《校閲女孩》中石原飾演想要做「時尚編輯」的角色嗎？除了故事情節吸引人外，石原幾乎每集都會變換幾套新造型，讓人看得眼花繚亂。官方網站甚至還爲劇中角色開設了一個穿搭IG帳號，讓許多造型都一目瞭然，極妥具參考價值，究竟小資文青風格的上班造型穿搭重點是什麼？

#半身長裙

有追蹤日系穿搭資訊的女生們應該都知道，日本女生很喜歡穿半身長裙，除了容易搭配之外，還能遮住下半身肥胖的腿部，穿上長裙也十分有氣質。除了搭配休閒鞋外，想要更有女人味以及氣勢，可以參考石原穿一些厚底鞋、短靴、高跟鞋等，除了能增高外，還能拉長整體比例！

半身裙穿搭配襯方法：

+ 4 + 3 + 2

#配色大膽

想要穿搭亮眼，首要元素就是顔色鮮艷才能奪人眼球！劇中石原里美的造型運用了多種顔色搭配，而且都是色彩鮮艷的服飾，只要搭配得當，一些大膽的顔色也可以嘗試！除了顔色鮮艷的特點外，石原劇中的造型也包含了許多碎花、民族風的圖案，簡單又別出心裁，讓你搖身一變成時尚上班族，散發出元氣少女感！

顔色、設計特別的造型配襯方法：

#各類外套穿搭

日系風一向講究層次感，外套自然而然就成爲穿搭中必不可少的衣物，如果想要穿出幹練俐落​氣場，可以選擇西裝外套，而長款外套則能突顯優雅氣質。若害怕造型沉悶，可以再搭配絲巾、頸巾、頭帶等配件，讓整體造型更加完整，打造出帥氣又不失優雅的風格！

外套穿搭配襯方法：

事業型女强人

#西裝穿搭

另一套日劇《天國餐館》中，石原一洗清新可人的形象，搖身一變霸氣餐廳老闆，當中貴氣十足的氣質穿搭，讓觀衆留下深刻印象。作爲一個女强人，西裝是必不可少的穿搭，石原在劇中有不少西裝穿搭，顔色也選擇偏鮮艷的色彩包括桃紅色、粉紅色、白色等，鮮艷的顔色不僅顯膚色白，而且很有女人味。

西裝穿搭配襯方法：

#印花連身裙

印花連身裙就是炎炎夏日的首選，絲綢面料不但透氣又清爽，印花圖案帶點異國情調，充滿優雅女人味。飄逸感十足的連身裙，還能突顯身材綫條，展現石原性感成熟的一面，花俏設計讓人眼前一亮。今個春夏，女生不妨入手一件充滿仙氣的印花連身裙，打造日系感造型時一定更事半功倍!

印花連身裙穿搭配襯方法：