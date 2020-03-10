凱特Zara平價悠閒風穿出高貴感掀熱話　寶石綠色調穿搭是突圍關鍵

英國公爵夫人凱特（Kate Middleton）一向是時尚典雅的王室代表，日前出席倫敦體育館舉辦的公開活動時，身穿的一身寶石綠色調穿搭再次掀起話題，簡單而具質感的穿搭來自親民品牌Zara與Mango，售價更只需二百多元。

凱特日前出席倫敦體育館舉辦的公開活動時，身穿的一身石墨綠色調穿搭再次掀起話題。（Getty Images）

大部分女生對於綠色的穿搭都很兩極，喜歡的會為之著迷，不喜歡的則退避三舍。然而，寶石綠色調單品有顯白的作用，既清新親切，又優雅特別，適合輕熟女嘗試，不會過分甜美，又不會太老氣。深諧穿搭之道的凱特便為大家示範了寶石綠色調的最佳穿搭，從日常穿搭到優雅晚裝，為不被大眾歡迎的綠色調作出平反。

凱特日前以一身石墨綠色調的休閒穿搭，出席於倫敦體育館舉辦的Sports Aid慈善活動。來自Mango的上衣與Zara的長褲只需$99與$159，配上Marks & Spencer的休閒小白鞋，再一次以平價品牌打造高級感。

來自Mango的上衣與Zara的長褲只需$99與$159，配上Marks & Spencer的休閒小白鞋，再一次以平價品牌打造高級感。(Getty Images)

除了日前的休閒穿搭，凱特平日也喜歡以綠色調出席重要場合。相比深色系的穿搭，寶石綠色調莊重而且更顯氣質，亦沒有想像般難以駕馭。

以藍綠色調的印花恤衫打造知性俐落感

凱特的亮麗穿搭適合一眾上班族（Twitter@KensingtonRoyal）

凱特於年初出席伯明翰科學博物館的活動時，以一身藍綠波浪條紋的Pussy bow blouse，配襯黑色喇叭長褲，充滿復古味的穿搭出乎意外地亮麗，領口蝴蝶結令整個造型更畫龍點晴，適合一眾上班族。Pussy bow blouse是一款配搭度高的時尚單品，如凱特般配上闊腳西褲則可打造專業帥氣的形象；假日約會時不妨把西褲換成短裙，立刻變成甜美溫柔的氣質女生。

按圖回顧凱特歷年來的綠色調穿搭：

+ 4 + 3 + 2

綠松色調碎花裙優雅而不失甜美

綠松色調的碎花裙更適合輕熟女生（Getty Images）

提到春夏季最具代表性的單品便非碎花莫屬，然而，踏入25+後穿上碎花裙，稍一不慎便會有裝年輕的感覺。相比粉嫩的色彩，綠色調的碎花裙更適合輕熟女生。凱特曾以一條綠松色調的連身碎花裙出席活動，配合戶外的草地環境，感覺清新脫俗。碎花裙高領設計與腰間的小細節展現出公爵夫人的氣質，溫和的綠松色調雖不及粉嫩色調般夢幻，卻能呈現出優雅的女性美。