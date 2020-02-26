《下輩子我再好好過》女生擁五SP　「沉船」卻裝灑脫為賭對方愛上

對某些人來說，高調談性仍然是禁忌，擁有SP的更可能被污名化。日劇《下輩子我再好好過》從一名擁有5位SP的女生視角，以輕鬆詼諧的手法講述現代男女一言難盡的感情與非一般的性愛觀念。

女主角大森桃江外表清純溫柔，實際上對性充滿渴求（《下輩子我再好好過》劇照）

女主角大森桃江外表清純溫柔，實際上對性充滿渴求，在沒有交往對像的情況下同時擁有5位SP，並以A至E君作為他們的簡稱。在這當中女主角特別欣賞A君，他不但外表亮麗，同時善解人意。

正當女主角希望與A君發展成情侶關係時，才驚覺對方早有女朋友，只是女方未能滿足自己的性癖好，他才需要向外尋找發洩的途徑。床伴關係滲入了愛情便不再單純，從女主角決意走上鋼索的那一刻開始，也許就陷入了一段註定心碎的感情。

【按圖看】除了女主角外，她身邊的同事同樣經歷著無法言說的感情：

+ 6 + 5 + 4

「下輩子再好好過，這輩子就先亂過」是女主角的生活宗旨，每個人對不同形式的關係接受度不一樣，也未必認同女主角的道德觀。只是情感本來就是一件複雜的事，而每個人追求愛的方式也不一樣，也沒有必要為非主流的關係貼上標籤。

即使女主角知道A君已有伴侶，仍無法壓抑內心的情感，只好假裝灑脫，以「除了我以外，沒有人可忍受你的性癖好」來說服他繼續這段關係，互相取暖。肌膚之親並沒有拉近兩人心靈的距離，A君深愛女朋友，卻無法於一個人身上滿足所有的愛情，如此矛盾的愛於現實中並不罕見。

明知對方不需要一段安定的感情，卻仍然為他的溫柔而著迷。（《下輩子我再好好過》劇照）

明知對方不需要一段安定的感情，卻仍然為他的溫柔而著迷。他只為眼前快樂，而你亦只好把自己佯裝成同一類人，沉醉於怦然心動的粉紅泡泡中。只是，你們從來也不在同一條軌道上。你以為必要時自己可以全身而退，便放縱自己對對方的情感，直至出現希望與他交往的想法時，已落得一敗塗地。

每個人追求的戀愛模式各有不同，然而，只憑感覺是一件危險的事。若自問沒有玩火的能耐，不如就專注於傳統的愛情文本中，建立長久穩定的關係。