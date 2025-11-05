碧咸獲英王封為爵士：在家人見證完成儀式 感謝妻子多年互相扶持

英國知名球星碧咸（David Beckham）封爵！碧咸因為過去多年在體育界及慈善工作上作出的貢獻，今日（當地時間11月4日）從英王查理斯三世（King Charles III）手中接過爵士勳章，正式晉身「爵士」(Sir) 之列。於儀式完成後，碧咸感動表示：「是整個職業生涯中最自豪的時刻之一」。而這個動人時刻，碧咸的妻子Victoria、兒子Romeo、兒子Cruz和女兒Harper也在場見證，讓此榮耀時刻更添溫馨。



碧咸接過爵士勳章後，在社交平台（Instagram）發帖文表示感動和覺得是無比榮幸，同時感到家人的支持，以及謝謝妻子Victoria過去28年的夠伴：

My parents and grandparents who were always there for me and instilled the right values of hard work and respect. My beautiful wife who has been by my side for the last 28 years, who has been my biggest supporter and my shoulder to cry on in tough times….without her I wouldn't have had the life I have had. （我的父母和祖父母一直陪伴在我身邊，並教導我勤奮和尊重的價值觀。我美麗的妻子，在過去的28年裏一直陪伴在我身邊，她是我最大的支持者，也是我艱難時刻的依靠…沒有她，我就不會擁有如今的生活） David Beckham

英國球星碧咸（David Beckham）與妻子Victoria Beckham在2024年，迎來25周年的銀婚紀念日，二人時常於社交平台Instagram分享甜蜜的生活點滴，於這個大日子也不例外。於銀婚紀念日碧咸與妻子特地換上25年前，1999年7月4日婚禮當日的同款紫色婚禮服與子女們一起慶祝，場面溫馨又甜蜜。

結婚25年的他們，歷經各種風風雨雨，所幸仍牽緊對方的手。碧咸曾於電視節目中分享與Victoria的相識過程，原來當初把他們拉到一起的竟是一張火車票，而那張票碧咸仍珍藏至今。

碧咸（David Beckham）在社交平台Instagram分享了與太太Victoria Beckham，慶祝25周年的銀婚紀念日的照片，二人身穿與25年前同似的紫色結婚禮服，重現當年美好回憶。碧咸更在帖文中寫下：「Look what we found…（看看我們找到甚麼⋯）」

荷里活模範夫妻碧咸與太太Victoria迎來結婚25週年（IG＠victoriabeckham）

碧咸早年（2020年）於電視節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》中分享與Victoria的相識過程，當時的碧咸正於英超球隊曼聯中發展事業，而Victoria則是無人不曉的女子組合Spice Girls成員。兩人於一場球賽上有過一面之緣，直到一星期後再於球賽上相遇，碧咸終於鼓起勇氣問及Victoria的聯絡方式。兩人於球員休息中傾談了一小時後，Victoria便把自己的電話號碼隨手寫於火車票上，而那張為兩人牽起紅線的火車票，仍然被碧咸保存至今。

從球賽上的一見鐘情，直到今天幸福的六人家庭，碧咸夫妻一路走來並非無風無浪。（IG＠davidbeckham）

25年間曾經歷婚變傳聞

當年碧咸被主持人問及Spice Girls的五位成員中，誰是他最喜歡的那位時，碧咸毫不猶豫的笑著回答：「當然是Victoria！」從球賽上的一見鐘情，直到今天幸福的六人家庭，一路走來並非無風無浪。碧咸與Victoria交往時非常低調，三個月便決定情訂終身，在大兒子Brooklyn Beckham出生後步入禮堂。隨著兩名兒子Romeo Beckham、Cruz Beckham與小女兒Harper Beckham的出生，碧咸一家六口成為鎂光燈下的常客，兩人的婚姻關係亦備受傳媒關注。

2018年時，有指碧咸與女兒Harper的老師發展婚外情，再次惹來婚變傳聞。（IG＠davidbeckham）

碧咸與Victoria的關係看似恩愛，事實上卻不時傳出婚變的傳聞。2004年時，碧咸被傳與助理Rebecca Loos發生關係，其後再被指與模特兒Sarah Marbeck有染。2018年時，更有指碧咸與女兒Harper的老師發展婚外情，再次惹來婚變傳聞。雖然碧咸夫妻早已對失實的傳聞習以為常，但Victoria坦言曾因此而感失落，感嘆簡單的婚姻因而變得複雜。

於結婚18年時，碧咸與Victoria在四名子女的見證下修改並重新宣讀了結婚誓言。（IG＠davidbeckham）

重訂結婚誓言如經歷第二次婚姻

於結婚第18年時，碧咸與Victoria在四名子女的見證下修改並重新宣讀了結婚誓言。他於接受BBC訪問時透露，「在這些年的婚姻中不免犯錯，我們都知道經營婚姻有時候是件困難的事，最重要的是如何攜手共度難關。每次解決了問題後，我們對彼此的了解便加進一步。」碧咸續指，有人質疑他和Victoria的婚姻只是空有其表，然而，兩人可以走到今天全是因為彼此相愛，擁有完美的家庭與子女使他自豪。

碧咸夫婦育4子女，組6人幸福家庭（IG＠davidbeckham）

在這離婚不斷的演藝圈中，碧咸夫妻的浪漫又踏實的婚姻令人仍然相信愛情的美好。經歷婚變傳聞的洗禮，兩人的關係更勝從前，也令人期待著他們IG上更多甜蜜幸福的家庭照。

