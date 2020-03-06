陳智燊送全屋Chanel袋：買禮物是幸福事﹗宋熙年分享買名牌袋心得

要數娛樂圈中恩愛又討喜的夫妻，陳智燊與宋熙年一定榜上有名。兩人經常於自己的YouTube頻道「sarah & jason」中分享生活趣事，透過充滿默契的互動，觀眾總不難感受到兩人對彼此的甜蜜愛意。

要數娛樂圈中恩愛又討喜的夫妻，陳智燊與宋熙年一定榜上有名。（IG＠rahrahsong）

「sarah & jason」至今已超過12萬人訂閱，近日陳智燊與宋熙年以「Sarah’s Collection」為主題，分享宋熙年珍藏的名牌手袋，而第一集的主角就是所有女生也夢寐以求的Chanel手袋。而在影片中提及的眾多Chanel手袋中，只有一個是宋熙年自購，其他的全是陳智燊送贈的禮物。

「買禮物是一件幸福的事」

兩人於影片開首時坦言，在構思「Sarah’s Collection」時曾擔心這類影片會予人一種炫耀的負面感覺。不過，每個手袋的背後均伴隨著兩人的甜蜜回憶，在與觀眾分享珍藏的同時，也在回味著舊日的浪漫時光。

陳智燊宋熙年經常於自己的YouTube頻道「sarah & jason」中分享生活趣事（IG＠rahrahsong）

【按圖看】陳智燊宋熙年相愛十一年，兩人甜蜜依然：

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宋熙年笑言，自己從來沒有要求陳智燊送贈名牌手袋，「他有一個弱點，就是每當他知道我對那件東西愛不釋手時，他便會很想買下來送給我。」在眾多Chanel手袋的故事中，其中一個淺粉色的Classic Flap Square Mini Bag便最能讓人感受陳智燊對太太的愛意。

陳智燊憶述與宋熙年交往時，對手袋的品牌並不大熟悉，只記得女朋友喜歡Chanel，所以自己也只會留意這品牌。有一次到外地公幹時，離境前於機場上看到了這個淺粉色的Chanel手袋後，便感覺這色調與宋熙年非常合襯，就立刻把它買下來，作為送給對方的驚喜。「離港工作難免會想念另一半，所以就打算送她一個手袋讓她驚喜。」寵愛另一半其實不需要理由，即使對方總是嘴硬說著不愛驚喜，收到禮物時仍然會為你體貼而暖在心頭。

【按圖看】宋熙年珍藏的Chanel手袋：

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女生愛名牌便等於膚淺？

每個女生都希望擁有Chanel的手袋，除了因為品牌就是時尚的象徵外，經典的Chanel手袋更是歷久彌新。定價高昂的名牌手袋的確令不少女生卻步，宋熙年在購入第一個Chanel時也足足考慮了一年的時間。

宋熙年表示，如果手袋是經典款式的話，價格貴一點也是可以接受。（IG＠rahrahsong）

宋熙年指，Chanel的手袋款式耐看，配上上乘的皮革與精細的手工，至少可用上超過十年的時間。「買名牌手袋並不代表膚淺，如果將來我有了女兒的話，我會把我的Chanel手袋當成是Vintage款式送給他，或是送給我的媳婦也可，這是一件很有意義的事。」她更提醒男生於送禮時眼光要放遠點，可以考慮這個手袋是否耐用，如果是經典款式的話，價格貴一點也是可以接受。