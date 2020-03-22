【宅男女神】陳瀅一件外套狂穿多次　襯出溫柔+型格+知性不同

陳瀅被封宅男女神並非無道理，因為她集溫柔、型格、知性、性感於一身，造型多變，總能給觀眾眼前一亮的感覺。她的魅力除了源自她的笑容和演技，還有亮麗的穿搭。細看陳瀅的IG，不難從她的美照中發現其實她超愛利用外套來襯衫！甚至一件外套翻穿多次，透過不同的穿搭襯出不同的感覺，乍看有如新造型一樣。女生們大可跟陳瀅學下用外套襯衫，特別是在初春，忽冷忽熱的天氣，實在好需要一件外套傍身，更重要是它可以輕易助你打造不同Style！

女生們可以跟陳瀅學習用外套襯衫。（Instagram@missjni）

宅男女神陳瀅近年密密拍劇，工作多得接不停，人氣急升，深得觀眾歡迎。她的亮麗打扮亦是焦點所在，每發一張美照就能大量吸粉吸Like。事實上，陳瀅巧妙地利用穿搭技巧配襯出多種風格，就算是同一件外套，她也可以變化出不同感覺，慳妹們就要留意啦！

Look 1：白毛衣散發溫婉女神Feel

最近陳瀅剪了頭髮，留了空氣瀏海，即時有減齡效果！加上她身穿一件白色毛衣，增加可愛感，散發溫婉女神Feel，十分吸引男生眼球，而且能瞬間提升好感度！

陳瀅身穿一件白色毛衣，增加可愛感，散發溫婉女神Feel。（Instagram@missjni）

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Look 2：黑色Oversize西裝外套穿出Boyfriend Style

陳瀅可說是個「西裝外套狂人」，她超愛用西裝外套襯衫，而她最愛穿的是經典黑色。不過為免穿搭單調乏味，她會選擇Oversize加上特別剪裁的西裝外套，較有「睇頭」，令外套順理成序地成為整體穿搭的亮點。而且，Oversize也能穿出Boyfriend風格，顯瘦之餘，在男生眼中也略帶性感呢！

陳瀅可說是個「西裝外套狂人」。（Instagram@missjni）

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Look 3：小香風毛呢外套充滿知性美 女人味Up！

毛呢外套是Chanel的經典款式，其實流行了一段日子，但至今熱潮不斷，仍然得女生們喜愛。陳瀅十分喜歡穿上毛呢款的西裝外套，甚有小香風，增添女人味又知性韻味！不少開架品牌亦乘勢推出類似的款式，小資女買不到Chanel也可以入手一件。

陳瀅十分喜歡穿上毛呢款的西裝外套，甚有小香風，增添女生的知性韻味！（Instagram@missjni）

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Look 4：格子條紋 大膽穿出獨特個性

陳瀅有時喜歡大膽的穿搭，她會穿格子條紋西裝外套，型格亮眼之餘，也能帶出她獨特個性。建議女生們如果勇於穿起這類外套，不妨更大膽配襯同款圖案的褲子，令整體穿搭感覺更和諧，拍起照來也會更美。

陳瀅穿格子條紋西裝外套，型格亮眼之餘，也能帶出她獨特個性。（Instagram@missjni）

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Look 5：休閒牛仔褸要選特別剪裁

陳瀅就算出席品牌活動都會選擇穿上休閒的牛仔褸。別以為她這樣很Hea，其實她在選擇款式上也別有用心，她會穿上一些剪裁特別的牛仔褸，感覺青春活力，再配上一雙必勝的高跟鞋，完全是耍小心機的穿搭啊！

陳瀅就算出席品牌活動都會選擇穿上休閒的牛仔褸。（Instagram@missjni）

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Look 6：經典皮褸 帥氣型格又易襯

每個女生的衣櫃裡也需要有一件皮褸！皮褸帥氣型格又易襯，陳瀅愛穿經典款式的皮褸，平日溫柔可人的形象突然變得硬朗，令人眼前一亮，男粉絲都搶著讚好！

陳瀅愛穿經典款式的皮褸，平日溫柔可人的形象突然變得硬朗，令人眼前一亮，男粉絲都搶著讚好！（Instagram@missjni）

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/22)



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