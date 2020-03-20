【梨泰院CLASS】男神朴敘俊大愛波鞋款　代替品最平$200可入手！

緊接著《愛的迫降》追劇熱潮，最新掀起熱話的韓劇想必是《梨泰院CLASS》了。無論是戲裡戲外，主角朴敘俊都喜愛以一身休閒風出現，連帽衛衣和波鞋似乎成為他的標誌！立即看看他最愛的鞋款，為男友找穿搭點子吧！

撞色波鞋增添活力

純白和純黑鞋款雖然經典不衰，搭配任何衣著也不易失手，但男生本來偏好淨色低調的上衣和褲子，還要穿上純色鞋豈不是沉悶得如學生？

朴敘俊早前上載與加油餐車的合照，腳上穿著Nike Air Jordon 1 Black Toe波鞋。（bn_sj2013@IG）

Nike Air Jordon 1 Black Toe 約$1,300（Nike）

朴敘俊在衣飾穿搭比較簡單，最愛以撞色波鞋點亮造型，如最近分享的一張照片中，他以軍綠色風褸和深色長褲示人，突顯率性的運動男生魅力，再配上一對Nike Air Jordon 1 Black Toe，紅黑白的經典配色成為造型焦點，不會過於誇張，十分適合日常穿搭。

即看朴敘俊對波鞋的迷戀程度

相似款的波鞋推介︰

PUMA X-RAY Men's Sneakers Men Shoe Basics HK$543.16

高筒鞋可拉長腿形

擁有1米86的致命身高，朴敘俊絕對能輕鬆駕馭高筒鞋甚至靴子，突顯令女生心心眼的逆天長腿！

其實朴敘俊跟很多男生都一樣，有腿形偏瘦的問題，他平日避免穿著緊身長褲，而是束起寬鬆褲腳，穿上厚重的高筒鞋，令下身看起來更有力量和修長。

軍綠色外套配同同色軍靴，加上拍攝角度目測有2米吧？（bn_sj2013@IG）

Travis Scott x Nike Air Jordon 6 約$1,950 （Nike）

即看朴敘俊如何演繹高筒鞋

相似款的高筒鞋推介︰

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/20)

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