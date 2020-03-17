34歲朴敏英與小8歲徐康俊演情侶 零違和感在於穿搭「小心機」?

韓國女星朴敏英於劇集《天氣好的話，我會去找你》夥拍徐康俊飾演情侶，二人真實年齡相距8年，姊弟戀走在一起不但沒違和感，更能演出濃厚的愛意。朴敏英的凍齡外形是其中原因，而二人在劇中的情侶穿搭同樣也是功不可沒。

34歲朴敏英與26歲的徐康俊於新劇《天氣好的話，我會去找你》飾演情侶，二人於劇中的情侶穿搭極具參考性。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

陸海媛（朴敏英飾）與林恩燮（徐康俊飾）結緣於高中，徐康俊從當時就暗戀朴敏英，本來畢業過後朴敏英於首爾社會工作，後來因對社會生活倦怠相繼回到鄉下北峴，引發二人再次相遇的機會，從而萌生出甜蜜愛情。

為配合一開始高中生的角色，朴敏英和徐康俊換上了高中制服；然而，在後來相遇談情之際，二人的私服卻非常相襯，而且散發出一股浪漫的氛圍，值得情侶們參考，低調在街上大放閃光彈。

情侶穿搭貼士：善用大地色搭配

大地色為中性的顏色，男女皆適合，故大可善用大地色服裝作搭配。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

在現今世代當中，已經不再需要兩個人穿上同一款的Logo T-Shirt，甚或穿上印有「He／She is mine」標語的服裝款式才算是情侶裝，選擇帶有共同特徵的簡約款式已能大大提升二人的相襯度。最簡單的方法就是運用同色系服裝作搭配；黑、白色以外，大地色也是一個不錯的選擇！

柔和的大地色以米色、卡其、駝色與杏色為主，帶來溫柔與文青感，亦營造顯白效果，即使男生穿着亦十分適合。運用不同的大地色系作漸層的搭配，互相呼應，甚至可額外選擇同色系的首飾，不但能加深造型感與細節特色，更能按照每個人的喜好而選擇服裝的剪裁和款式，完全不需遷就對方，更不需為穿上「情侶裝」而感到尷尬。

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情侶穿搭貼士：上下倒轉

在大地色造型加入鮮明顏色，可令造型變得更時尚。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

如果想豐富造型的變化，不妨拋棄整身也是大地色的配搭，加入鮮明顏色的服裝作搭配，製造視覺效果上的衝突。例如可像劇中的徐康俊一樣，上身穿上同屬大地色系的綠色，下身褲裝則選擇藍色，如此的色彩混搭可更凸出時尚感，令造型更為鮮明。當男方選擇藍色褲裝時，女方則可如朴敏英一樣，選擇相近藍色調的上衣配襯大地色下身裙／褲裝，相同的主色調皆可令二人在造型搭配上變得更和階協調。

縱然情侶裝的本意能夠讓二人在外觀上看起來更相襯，但若然另一半真的對此十分抗拒，甚或本身時尚品味方面有待改善，女生們也可先充當伴侶的私人造型師，為他打造更具時尚感的造型。

改造男朋友造型貼士：多層次配搭營造文青感

圓領或樽領的毛衣是文青造型不可或缺的單品。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

徐康俊於劇中的造型較為文青，這也是許多女生都會喜愛的造型。如果想男朋友變成文青風格（當然，要在他願意的情況下！），不少得一件圓領或樽領的毛衣，再配襯卡其褲已能打造文青與斯文形象；如果天氣不冷，也可以衛衣代替。此外，亦可在外穿上一件同色調的恤衫和軍裝背心，以增加層次感，同時彰顯更沉穩的男士風格。

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