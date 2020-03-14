凱特穿Zara、Mango貴氣寶石綠造型掀話題　耳環原來配戴多年？

英國公爵夫人凱特（Kate Middleton）喜愛小資品牌打造高貴造型，成為眾多女生的時尚Icon。日前，她以一身由Zara、Mango打造的寶石綠色造型出席公開活動引起討論；不過，原來她的耳環同樣親民，而且更配戴多年？

英國公爵夫人凱特以一身由Zara、Mango打造的寶石綠色造型出席公開活動引起討論。(GettyImages)

凱特向來都喜歡鮮色打扮，過往出席活動亦不時可看到她選擇寶石綠色調的連身裙，營造高貴華麗的形象。而早前，凱特就於出席倫敦體育館舉辦的公開活動時，所穿的寶石綠色造型竟是來自Mango與Zara。當大眾目光只放眼於她的穿搭之中，凱特暗暗藏有小心機，所佩戴的耳環也是寶石綠色，與服裝完全相襯，更統一整體造型。

凱特所佩戴的耳環來自於英國首飾品牌Monica Vinader；Monica Vinader Siren Wire Earrings HK1,250(monicavinader.com)

當日，凱特所佩戴的耳環來自於英國首飾品牌Monica Vinader，走簡約路線的Monica Vinader，其首飾設計並不花巧複雜，無論是金屬還是鑽石飾品都能輕易搭配不同風格的服裝，以精緻的造功與百搭款式吸引女生的心。而凱特則選擇了18CT鍍金綠色瑪瑙寶石耳環（Siren Wire Earrings），價格為HK$1,250。

然而，凱特並不是第一次佩戴該款耳環，早於2014年已經戴過同樣的款式，其後陸陸續續都有在公開場合佩戴過，例如2017年，她亦試過以一身寶石綠大衣與禮帽造型搭配Siren Wire Earrings，彰顯正式與高貴感；2019年出席倫敦切爾西花展時，則以休閒感闊褲配襯Siren Wire Earrings，亦沒唯和感。可見，一對款式簡約的耳環絕不易過時，女生們於購買耳環時都可選擇較長青的款式，日後就能多番佩戴，搭配不同的造型了。

珍珠耳環

珍珠耳環的可塑性非常高，可搭配不同的造型。(linksoflondon@Instagram)

許多女生都會擔心珍珠耳環會帶有一份老土感，但其實珍珠的可塑性非常高，絕不會有種於成熟，甚至媽媽級才使用的感覺。珍珠帶有貴氣感，簡單戴上單顆的珍珠耳環，即使沒有多餘的綴飾，配上簡約穿搭已經能展現大方優雅的一面，配上休閒服裝或正式感重的連身裙也十分適合。要是希望豐富造型感，亦可選擇設有多顆珍珠的垂墜耳環，不過緊記需選擇幼鏈身，才能凸顯氣質。

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大圈形耳環（Oversized Hoops）

穿簡約素色的服裝時，可透過大圈形耳環提升造型感。(monicavinader@Instagram)

大圈形耳環的百搭程度超卓，基於外形大的關係，已經足夠令整體造型變得更奪目。比起幼身的圈形耳環，較粗身厚重的款式更具質感，亦可選擇帶有鑽飾或吊飾點綴的款式，而耳環的形狀大小越大越好，即使是穿着簡約素色的服裝，也能頓時增加造型感。甚或如果耳珠擁有兩個耳洞的女生，可選擇以大圈形耳環搭配較小的圈形耳環，互壘的效果非常好看，也能成為焦點。