新版I'm A Plastic Bag由32膠樽製成　心痛塑膠問題隔13年仍嚴重

2007年，一個印有「I'm Not A Plastic Bag」的帆布手袋成為時尚界的It Bag；闊別13年，英國設計師Anya Hindmarch帶來以可回收塑料製成的袋款「I Am A Plastic Bag」，以再次提醒大家的環保意識。

你又記得當年非常流行的I'm Not A Plastic Bag嗎？

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英國設計師Anya Hindmarch當年所推出的I'm Not A Plastic Bag引起關注，袋上的標語帶來反嘲，希望以幽默的標語令人們開始思考環境問題。Anya Hindmarch有感一次性塑膠問題仍未得到解決，希望再次透過設計喚醒人們，鼓勵大家珍惜與重新利用資源，成就更好的生活習慣。

英國設計師Anya Hindmarch於13年前設計出I'm Not A Plastic Bag，成功引起關注；13年後，她又再次推出I Am A Plastic Bag。(anyahindmarch@Instagram)

Anya Hindmarch認為每年地球上有超過800百萬噸塑料被投入海洋，人們不應一味製造更多的塑料，反而是要好好利用。是次推出的I Am A Plastic Bag系列經過兩年時間打造而成，靈感來自於幾何元素，而手袋的原材料為32個500cc空瓶，經過特殊處理後手工編織成帆布的質感，同時用上再生的廢棄車輛擋風玻璃製成面料，帶來光澤感。

即睇I Am A Plastic Bag系列價錢＝＝＝＞

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系列包括一款印有「I Am A Plastic Bag」標語的設計、一款僅只有印花的的設計，每款均提供Small Size與Regular Size；另外亦設有兩款化妝袋。I Am A Plastic Bag系列的價值為£195至£695（約HK$1,939至HK$6,911），不過暫時官方網站的全部款式已經售罄，需要進行預購，等待下一次4月的到貨，有興趣的女生需密切留意官方網站或其他網上購物平台的消息了。

Prada於2019年推出「Re-Nylon」可持續發展系列。(prada.com)

然而，近年時尚界與環保、可持續發展息息相關，更是大勢所趨，不少奢侈品牌已加入零皮草Fur Free行列，更推出了推廣環保理念有關的設計，就如Prada於2019年亦推出「Re-Nylon」可持續發展系列，透過與紡織紗線生產商 Aquafil 合作生產，利用海洋廢物、漁網和紡織纖維廢料經淨化後再製成一系列的手袋款式。經典手袋款式以素色作主調，配上鮮色圓形Re-Nylon地球圖案章，甚為百搭，不過，手袋款式傾向中性，未必適合喜歡女性化打扮的女生。鍾情較女性化感覺的女生，或也可參慮以下的手袋款式？

Mulberry

Mulberry Portobello 於官方網站售價為USD1,183（約HK$9,193）(lucywilliams02@Instagram)

經過英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）和Meghan Markle（梅根）的加持下，英國品牌Mulberry更加為人熟悉。一向主打趣味英倫設計的Mulberry亦加入了可持續發展的一員，推出品牌首個提倡環保的Portobello真皮手袋。手袋利用重度粒面皮革與可回收再造的物料聚酯纖維線縫製，外形猶如日常生活中的膠袋，並帶有長肩帶，像是將膠袋變成一個耐用的皮手袋，融入生活之中。

Mashu

Mashu手袋售價為£200至£400（約HK$2,009至HK$4,019），適合小資女。(mashu_london@Instagram)

倫敦手袋品牌Mashu為設計師Loanna Topouzoglou所創，主要希望在不影響動物、人類和地球的情況下，選以可回收再造的物料製出具獨特設計的手袋款式。Loanna Topouzoglou的靈感來源沿自於裝飾藝術和當代建築，利用回收聚酯踢、塑膠物料與從菠蘿葉中提取纖維素纖維製成手袋。手袋款式多以素色為主，沒過多的花巧設計，反而是透過拼色和以廢棄的木材製成的手柄豐富視覺，讓手袋簡約卻不失優雅格調。

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（資料來源：Anya Hindmarch, FashNerd）