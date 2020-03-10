34歲朴敏英新劇齊瀏海扮高中生　私下減齡靠耳環：女人戴靚1.5倍

朴敏英主演的新劇《天氣好的話，我會去找你》亦正在熱播當中，她亦為角色特別將長瀏海剪至齊瀏海，未知又會否帶起一鼓瀏海熱潮？ 劇集角色造型以外，向來受到關注的朴敏英私下的打扮都會成為參考對象；不過，對她來說，什麼才是造型上最重要的一部份呢？

《天氣好的話，我會去找你》劇照：

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34歲的朴敏英平日的打扮走隨性簡約路線，比起印花等花巧款式，反而注重服裝剪裁與色彩搭配，而且是個不折不實的耳環控。

近日，朴敏英接受台灣媒體訪問時表示自己十分喜歡搭配戒指、耳環、頸鏈等飾品，不過如果只能選一樣，她則會選擇耳環：「因為我曾聽過一個說法，女人戴上耳環的話就會比自己本來的樣子漂亮1.5倍。」她更指出，自己喜歡利用飾品重覆搭配造型，特別喜歡容易搭配的款式，更認為配戴一個比較閃亮的耳環，將會更迷人。

不單是劇集造型受關注，朴敏英私下的打扮都會成為參考對象。(rachel_mypark@Instagram)

一對百搭而精緻耳環的確能夠豐富造型，讓造型變得更亮眼，同時提升自信。不過，選擇耳環款式時，又應該注意什麼呢？

閃石針式耳環

朴敏英曾於訪問中指，如果只能選一樣飾品，她會選擇耳環。(rachel_mypark@Instagram)

如果喜歡簡約風格的女生，或會如朴敏英一樣喜歡Bling Bling款式，如閃石針式耳環則是一個好選擇，無論是配襯高貴的女性化造型或是較休閒的造型也相當得宜，適合任何穿衣風格以及不同髮型的女生。

簡單細緻的款式不會讓人感到累贅之餘，亦能增加氣質，是個難於出錯的款式。要是你不知道應選擇什麼類型的耳環款式，閃石針式耳環必定是一個最好的選擇。

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幼鏈垂墜耳環

朴敏英也會選擇垂墜耳環。(rachel_mypark@Instagram)

如果喜愛簡約，卻希望增加造型感與女人味，垂墜耳環必定是你的選擇。垂墜耳環能夠點綴造型之餘，又不至於搶走服裝的風頭，建議能夠選擇帶有小珍珠的款式，鏈愈幼愈好，韓國近年流行的細膩與流線型設計，都能帶來滿滿的氣質，如配上一頭長直髮，則更添浪漫溫柔的氣息，讓人更想親近。

大型耳環

朴敏英特別喜歡於穿上黑色服裝時搭配大型耳環。(rachel_mypark@Instagram)

偶爾希望讓飾品成為整個造型焦點的女生，則可選擇大型耳環。朴敏英特別喜歡於穿上純黑色服裝時搭配大型耳環，特別是穿off-shoulder時，不用花心思就能即時提升注目程度，亦能增加一份嫵媚感。

建議於髮型方面，也可進行編髮，綁上公主頭或馬尾都能展現高貴優雅的氣質。不過，選擇耳環時，切忌選擇與服裝顏色存在極大對比的款式，否則便會讓造型過份突兀了。

（資料來源：台灣版《Elle》）