【結婚｜婚紗】德國數據搜尋引擎Stylight早前就公佈了最受歡迎的6個有售輕婚紗品牌，輕婚紗已成近年流行趨勢，清新輕盈的設計加上價格較傳統婚紗相宜合理，故得到許多年輕一代的喜愛。

德國數據搜尋引擎Stylight就2019年1月至 2020年1月的用戶的搜尋數據，分析了過去最多人搜尋有售輕婚紗的品牌，到底哪個品牌能脫穎而出，其截至2020年初的搜尋率又增加了多少？

【按圖看】第4至6名最受歡迎「輕婚紗」品牌

【第3名】Les Rêveries

紐約品牌Les Rêveries的婚紗傾向低調簡約。(lesreveriesnyc@Instagram)

紐約品牌Les Rêveries由擁有相同愛好的Ai Ly與Wayne Lee兩姊妹所創立，主打印有花卉圖案的連身裙與著重合身剪裁。去年，首次與網購平台Net-A-Porter合作，提供婚紗款式，售HK$6,221至HK$19,569。Les Rêveries的婚紗傾向低調簡約，沒有長拖尾或蓬蓬裙設計，反倒以古典格調吸引女生，難怪截至2020年初的搜尋率增加了90%。

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【第2名】Self Portrait

Self Portrait設有貼身長裙以外，更提供短裙以及A-Line、蛋糕裙剪裁款式。(mrselfportrait@Instagram)

由馬來西亞華裔設計師Han Chong創立的Self Portrait截至2020年初的搜尋率增加了99.6%。品牌由2013年成立初時就塑造出鮮明風格，以喱士、荷葉邊、網紗等設計元素而聞名，為女性締造出恰到好處的小性感。



品牌的Bridal系列價格為£250至£750（約HK$2,406至HK$7,219），設有貼身長裙以外，更提供短裙以及A-Line、蛋糕裙剪裁款式，配合喱士等細節元素，適合鍾情於精緻美感或可愛路線的女生。

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「搜尋率最高」粉底 頭兩位只屬中價位 抗油抗汗配方適合口罩妝

【第1名】Reformation

Reformation的婚紗款式注重剪裁與細節。(thereformation.com)

洛杉磯品牌Reformation實行可持續發展的概念，大部份的服裝均由可再生材料或從古着衣物提取面料製作而成，設計以合身剪裁為主，主打素色以及印花元素。Reformation所推出的婚紗款式價格由HK$1,850至HK$5,000不等，同樣注重剪裁與細節，為素色的設計加入荷葉邊、綁帶等元素，低調增加復古與高貴感，截至2020年初的搜尋率增加了105%。

（資料來源：Stylight）