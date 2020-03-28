唔駛去Starbucks！家居自製治癒系打卡飲品食譜　趕走納悶心情

新冠肺炎肆虐，為了減少感染的風險，都會避免於街頭流連，就連到咖啡室享受一杯飲品也要經過多重考慮，擔心人流問題。而你又有否想過，即使留在家中，也能自製一杯治癒的飲品，讓心情變好？

從來，食物的外觀都會影響吸引程度，以及食用者的心情。要是食物賣相吸引、味道可口，必定能趕走納悶的心情。如果你近日也為疫情感到擔心，或留於家中無所事事，或可參考以下的Food Blogger，在家中自製出各種款式的飲品，打造Home Cafe。重點是，她們所教授的飲品賣相精緻，而且製作過程非常治癒。

夢幻感融入飲品：y.na__

韓國女生y.na__製作一系列粉色漸層冷凍飲品，十分夢幻。(y.na__@Instagram)

要是你喜歡夢幻元素，那麼韓國女生y.na__的Instagram絕對會適合你。她主要製作一系列粉色漸層冷凍飲品，將夢幻感融入飲品之中。y.na__亦有開設YouTube帳號，更會在影片中列明製作步驟，有興趣的女生可跟隨她的方法，自行製作一杯夢幻飲品。

y.na__除了會將製作重點落於顏色搭配之上，亦會先花心思先將不同材料製作成各種形狀的冰塊，例如先將橙肉先冷凍成圓形冰塊，再倒入橙汁與蘇打水，不但外觀吸引，當冰塊融掉後，飲品的顏色又會漸變成另一色彩，帶來多變的視覺效果。

Blue Latte由牛奶、Blue Curacao、即溶咖啡製作而成。（y. na__ homecafe@YouTube截圖）

就以y.na__所製作的其中一款飲品Blue Latte為例，上層咖啡色、中間白色、下層淺藍色3層不同顏色的飲品並沒想像中複雜，先將100ml的牛奶分開成兩杯（50ml一杯），一杯牛奶備用，一杯倒進空杯子內，再加入Blue Curacao酒精飲品與煉奶混合後備用，開沖一包即溶咖啡備用；其後拿起另一個空杯，把冰塊放入杯子內，加入已混合好的淺藍色牛奶，再倒入本身備用的50ml牛奶，最後把咖啡倒入內便完成，十分簡易。每款漸層冷凍飲品的做法亦大概如此，只需按照自己的顏色喜好，先選擇相應的飲品再混合而成便完成了，例如喜歡粉紅色的女生，則可選擇士多啤梨汁與牛奶，夢幻感十足。

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ASMR影片治癒心靈：Nabong Cafe

Nabong Cafe帶來ASMR類型影片，透過畫面與聲音帶來滿滿的治癒感。(nabong_cafe@Instagram)

同樣會於Instagram與YouTube分享home cafe飲品的Nabong Cafe，主要製作色彩繽紛的蘇打飲品以及Latte類的飲品，每每製作完畢Nabong Cafe都會在佈置上花心機，在飲品旁擺放多個公仔和花束等道具後為飲品拍攝一張用來打卡的照片。

Nabong Cafe亦會在YouTube影片列出飲品的所需的材料與製作方法，雖然暫時只有提供韓文字幕，但特別的是影片為ASMR類型，透過畫面與聲音帶來滿滿的治癒感。

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健康之選：alison__wu

alison__wu會製作Smoothie、沙律、意粉等不同種類的食物。(alison__wu@Instagram)

如果希望健康一點的女生，可嘗試跟隨alison__wu製作Smoothie。雖然她沒有如以上兩位Instagramer一樣設有YouTube Channel提供影片教學，不過她則擅長利用新鮮水果、天然食材、枸杞、靈芝等材料製作出Smoothie Bowl，食材的豐富色彩配上可食用的花瓣，賣相甚為精緻。除了Smoothie，alison__wu亦會製作出不同種類的食物，如沙律、意粉等，在網站上亦提供食譜，絕對是假日留在家中的好活動。