34歲朴敏英演高中生零違和　盤點30+「學生妹」誰擁牛奶白滑肌？

韓劇《天氣好的話，我會去找你》自播出以來反應熱烈，朴敏英與徐康俊重遇譜寫出戀曲的劇情吸引以外，朴敏英的高中生造型毫無違和感，令人眼前一亮。

朴敏英與徐康俊在韓劇《天氣好的話，我會去找你》譜寫戀曲。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

朴敏英於過往韓劇《金秘書為何那樣》、《她的私生活》的造型，不論是髮型、服裝，都會引起女生們的關注，更會成為時尚Icon，是次於《天氣好的話，我會去找你》亦不例外，同樣觸發起一系列的討論。

朴敏英將頭髮剪至齊瀏海，飾演高中時期的劇情。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

《天氣好的話，我會去找你》講述朴敏英於高中時期與徐康俊結緣，基於經歷了家庭上的巨變而讓性格變得安靜，畢業過後便出發到首爾工作，卻因壓力而回到鄉下北峴，並與經營書店的徐康俊重遇。

由於朴敏英需要親自演繹高中生的戲份，故34歲的她特別為了劇集將頭髮剪至齊瀏海，以製造更加減齡的視覺效果。朴敏英亦曾於接受媒體訪問時表示，擔心自己演出高中生的角色會存在違和感，不過她的凍齡模樣加上齊瀏海的新髮型卻完全融入劇中的角色，更引來觀眾大讚她保養得宜。

【按圖看】朴敏英的保養方法：

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34歲朴敏英與小8歲徐康俊演情侶 零違和感在於穿搭「小心機」?

演員難免會因劇集劇情，出演學生的角色或戲份，需要逆齡穿上校服。朴敏英以外，還有以下凍齡女星曾於不同劇集扮演過學生，你又估到她們的真實年齡嗎？

劉寅娜（現年37歲）

37歲的劉寅娜於劇集《觸及真心》扮演高中生，毫無違和感，而且活潑開朗。（《觸及真心》劇照）

劉寅娜一直都被外界稱讚擁有如牛奶一樣白滑的肌膚，更是凍齡女神的代表之一。出道11年以來，出演過的劇集大多是人氣劇集，如《來自星星的你》、《仁顯皇后的男人》以及《孤單又燦爛的神－鬼怪》等。

37歲的劉寅娜更在2019年2月播出的劇集《觸及真心》，再次穿上校服扮演高中生，重演好姐妹IU的經典廣告，當時除了搞笑的畫面造成討論，劉寅娜的凍齡外貌、活潑的學生造型也再次掀起話題，青春得令人有初戀感覺。而今年2月，劉寅娜更一改多年長髮形象，剪至耳下短髮，清新又不失女人味。

【按圖看】劉寅娜​的保養方法：

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河智苑（現年41歲）

演出劇集《愛你的時間》僅有36歲，現年41歲的河智苑，凍齡外表仍然沒有大改變。（《愛你的時間》劇照）

河智苑曾在36歲之時演出劇集《愛你的時間》，劇集改編台劇《我可能不會愛你》，故需要穿上高中生校服，演繹與男主角李鎮旭於多年前相識的劇情。劇中的河智苑戴上眼鏡與髮箍，配襯校服造型，雖然不是典形的清純學生形象，但更賦予氣質感。事隔多年，河智苑的凍齡外表仍是沒有改變，更毫不避忌地於社交平台上載素顏影片，教授防疫三部曲，得到不少網民稱讚她依然漂亮。

【按圖看】河智苑​的保養方法：

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