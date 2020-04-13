【戀愛可以持續到天長地久】上白石成男神收割機　必勝穿搭是長裙

日劇《愛情可以持續到天長地久》早前大結局，不過熱潮依然，４月中將推出特別總集編，粉絲們大呼期待劇情！外表Cool爆的天堂醫生（佐藤健飾）與樂天呆萌的小護士佐倉七瀬（上白石萌音飾）在劇中大量的摸頭殺、壁咚、接吻劇情，還有高甜的放閃金句，散發甜到漏的粉紅泡泡，看得令人心跳加速！上白石萌音戲裡戲外都是自然系少女，身高只有1.52米的她穿搭打扮日系，連佐藤健的媽媽都大讚可愛，成功收割男神！

日劇《愛情可以持續到天長地久》今月將推出特別總集編。（Instagram@koi_tuzu）

天堂與七瀬回來了，不知道你最愛哪刻甜蜜的劇情？劇中帥氣的佐藤健再度被受關注，但另一邊廂呆萌的上白石萌音亦人氣急升！上白石的演技出色，唱功也受肯定，曾為動畫神作《你的名字》配音和主唱，亦推出過三張專輯，累積不少知名作品。現年只有22歲的上白石萌音，沒有典型美女的樣貌，卻有無辜大眼睛的鄰家女孩感覺，耐看又易入屋，身材嬌小絕非走性感路線，平日穿搭打扮可愛又少女，同時不失日系時尚感，深得觀眾喜愛！女生們不妨跟上白石萌音學習「天然系」的穿搭，隨時令男神對你的好感度大增，奪得他的歡心！

上白石萌音戲裡戲外都是自然系少女。（Instagram@mone_kamishiraishi）

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穿搭1：T-shirt+印花長裙 櫻花妹必備單品

印花長裙是日本女生衣櫃裡的必備單品！無論是溫婉的碎花，抑或是吸睛的印花圖案，也是上白石萌音平日最愛的單品，只要簡單配搭一件純色的T-shirt，一招便能輕鬆襯出日系女生的時尚。如果腿型不太美，也可以靠一條長裙遮一遮缺點，嬌小女生不宜選擇過長的款式，以免自暴其短，可選擇過膝款、材質輕盈的長裙，可減少長裙的重膩感。

印花長裙是日本女生衣櫃裡的必備單品！（Instagram@mone_kamishiraishi）

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穿搭2：蕾絲通花 氣質UP！

上白石萌音在演出時會特別盛裝打扮一番，但不會太過誇張。換上蕾絲通花的裙裝，給人有悉心打扮過的感覺，同時亦令氣質升級，增加成熟女人味。需要出席特別場合的話，這穿搭可謂是必勝裝。

換上蕾絲通花的裙裝，給人有悉心打扮過的感覺，同時亦令氣質升級，增加成熟女人味。（Instagram@mone_kamishiraishi）

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穿搭3：修腰款襯衣 增添時尚感

另一櫻花妹大愛的單品是束腰款的襯衣，一穿上身就有日系時尚感。一來有修腰顯瘦的效果，上白石萌音會特別選擇V領設計，拉長頸身比例，嬌小女生必選呢！

上白石萌音會特別選擇V領設計，拉長頸身比例，嬌小女生必選。（Instagram@mone_kamishiraishi）

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穿搭4：寬鬆牛仔 打造Boyfriend可愛感

上白石萌音有種天然呆的少女感，全靠一件寬鬆的牛仔單品，打造Boyfriend可愛感。走到日本時尚街頭，你會發現不少櫻花妹都愛穿牛仔闊腳褲，襯出Kawaii的感覺，男生看見定必心動，想把你收編！

上白石萌音有種天然呆的少女感，全靠一件寬鬆的牛仔單品，打造Boyfriend可愛感。（Instagram@mone_kamishiraishi）

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