【戀愛可以持續到天長地久】盤點日系少女家品　打造甜蜜幸福部屋

最近日劇《戀愛可以持續到天長地久》掀起熱話，看著天堂醫生（佐藤健飾）和傻氣高中生佐倉七瀬（上白石萌音飾）的甜蜜互動，相信足以令大家面紅耳赤！ 雖然現實沒有高冷暖男佐藤健，但你仍可以參照女主角佐倉七瀬的房間，入手少女心滿滿的日系家品，宅在家都讓幸福感持續到天長地久！

《戀愛可以持續到天長地久》截圖

甜度爆表的層層疊

有追看《戀愛可以持續到天長地久》的你，必定對男女主角玩層層疊一幕印象深刻——佐藤健用深情的眼神「擾敵」，最後索性以霸氣長吻KO佐倉！其實能夠俘虜帥氣醫生的心，除了佐倉清純可愛的樣子，讓人感到溫暖的少女房間也是令戀情升溫的重點！

佐倉房間佈置簡約，少女心的家品營造溫韾氛圍。（《戀愛可以持續到天長地久》截圖）

打造幸福感必備1︰輕紗窗簾

紗簾質地輕盈飄逸，半透光的效果令陽光變得溫柔朦朧，可謂氣質女生必備的家品！假如嫌白色窗簾太像蚊帳，不妨考慮其他粉色系、甚至刺繡和花邊的設計，頗具英式田園風格。

打造幸福感必備2︰​毛毛地毯

一看到這款軟綿綿的地毯就想「大字形」趴上去！在房間鋪上一塊毛毛地毯，不但馬上提升質感，兩人坐在地上玩層層疊、接吻也特別投入喔！

豆豆椅感覺慵懶溫馨。（《戀愛可以持續到天長地久》截圖）

打造幸福感必備3︰​ 豆豆椅

日本人喜歡席地而坐，不難看到家居有矮茶几、座墊的蹤影，嫌薄薄的墊子不夠舒適，放一張豆豆椅加咕𠱸，保證讓你躺一整天不願動！

打造幸福感必備4︰​植物盆栽

佐倉的房間到處都放有小盆栽，給人生機勃勃的感覺。很多家居植物都容易裁種，想為家裡添上天然香氣的話，可考慮香草類例如迷迭香、薄荷、薰衣草，而近年大熱的多肉植物出名易種又可愛，配合各式花盆，輕易為角落轉換風格。

打造幸福感必備5︰​香薰機

日本人喜歡點燃香薰，善用香氣可令人放鬆心情，或是有一定的調情作用，將愛戀升華！在云云香薰產品包括精油蠟燭、擴香石、香薰噴霧和香薰機中，香薰機的香氣持久自然，使用起來也相對安全，而且很多香薰機還一機多用，例如加濕、燈光甚至投影功能。

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