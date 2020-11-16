Start-Up｜秀智韓系西裝褸3招穿搭顯高瘦　這樣扣鈕藏心機更吸睛

由「國民初戀」秀智主演的韓劇《Start-Up》講述一群南韓年青人於新創產業上的奮鬥故事，夢想成為韓版Steve Jobs的秀智於劇中常以西裝穿搭示人，加上別具心思的搭配技巧，盡顯幹練一面同時又不失女性柔美感。

西裝外套是上班女生於秋冬的必備單品，增加穿搭層次之餘，亦有助提升氣場。（《Start-Up》劇照）

西裝外套是上班女生於秋冬的必備單品，增加穿搭層次之餘，亦有助提升氣場。秀智於劇中的西裝穿搭多變，配襯不同單品更突顯出隨性休閒感，搭配出另類的西裝風格。若細心留意的話，不難發現西裝外套亦是秀智私下穿搭的必備單品，想穿出剛柔並重的感覺，不妨參考一下秀智的時尚上班穿搭。

以藍色系取代黑色 同色系穿搭更精緻

深色系穿搭予人沉穩的感覺，是不少上班女生首選的顏色。（《Start-Up》劇照）

深色系穿搭予人沉穩的感覺，是不少上班女生首選的顏色。不過，常見的黑色西裝給人感覺倔強又沉悶，而藍色的西裝外套則不失專業，更顯平易近人。藍色比黑色輕盈，秀智於劇中以淺藍恤衫搭配深藍西裝外套，同色系的配搭增強穿搭的精緻度，優雅又具知性風格。同色系穿搭易襯又吸晴，更特別適合矮小女生，有顯高之效，而要顯瘦的極致當然是強調腰線，各款高腰產品與腰帶都能讓女生於視覺上有更佳的比例。

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西裝外套配牛仔褲增率性感 oversize更顯瘦？

韓國女生流行把西裝外套搭配白T Shirt與牛仔褲（《Start-Up》劇照）

韓國女生流行把西裝外套搭配白T Shirt與牛仔褲，讓容易顯得正式的西裝外套看起來隨性又休閒。稍微正式的場合把T Shirt換上絲質恤衫，則能展現女人味。西裝外套不一定都要挑選合身的款式，微胖女生可嘗試以oversize的版型拼搭修身長褲，再搭配高跟靴子提升顯瘦度。

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西裝外套當上衣令上身曲線更明顯

把西裝外套當成上衣穿，V領設計讓胸線若隱若現。（《Start-Up》劇照）

拋開傳統思維，西裝外套不只能穿在外面，還能當成上衣穿着。V領設計讓胸線若隱若現，配合腰帶束出腰身，勾勒出性感又剛強的職業女性感覺。不過這種穿法僅適用於一種質地，厚重的毛呢款式反而會顯得老氣臃腫。這種穿法特別適合身形嬌小的女生，貼身穿搭令上身的曲線更加明顯，讓整體線條於視覺上更修長。

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