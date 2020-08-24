Hermès手袋一向是女生的Dream bag，就連不少荷里活名人也是品牌的粉絲。不過經典款式每個都極為矜貴，近乎天價的入場費令女生卻步。各位正努力儲錢入手Hermès手袋的女生，不妨考慮一下這個被時尚界喻為Hermés Kelly替代版的親民選擇。

Kelly Bag的售價從幾萬到過百萬不等，價錢高低主要取決於手袋的材質與顏色。（IG＠secretmillicom）

Kelly Bag的售價從幾萬到過百萬不等，價錢高低主要取決於手袋的材質與顏色。Kelly Bag原名為「Petit Sac Haute」，是Hermès的第二款手袋。1956年，懷孕的摩納哥王妃Grace Kelly被雜誌《Life》拍下用手袋掩肚子的經典一幕，令Kelly Bag從此聲名大噪，不少女生爭相購買。後來Hermés得到王室允許，把手袋加以改良並命名為Kelly Bag。時至今日，Kelly Bag已成為手袋界的經典，人氣不減當年。

1956年，懷孕的摩納哥王妃Grace Kelly被雜誌《Life》拍下用手袋遮著肚子的經典一幕，令Kelly Bag從此聲名大噪。（Getty Images）

按圖看名人如何示範Hermès手袋的時尚配搭：

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要購買心儀的Kelly Bag，除了要付出昂貴的價錢，你還需要等待的耐性。因為Hermés手袋的製作工序非常嚴謹，每一個定制Kelly Bag的皮革，均是由採購人員從全球的拍賣會物色，並精選出每一塊皮革最好的部分，加上全人手縫製，即使是入門級的Kelly Bag也要等上兩年。所以Kelly Bag不只昂貴在款式經典，還有珍貴的皮革與手工藝術。

雖然Kelly Bag是不朽經典，但要小資女生付出幾個月的薪金購買一個手袋未免太奢侈。其實不少時尚品牌亦曾向Hermés致敬，推出與品牌風格相近的手袋，價錢更只是其二十五分之一。

Tory Burch的Lee Radziwill Bag揉合了品牌特色與Hermés的設計元素（IG＠luxe_obsession_）

Tory Burch的Lee Radziwill Bag揉合了品牌特色與Hermés的設計元素，保留了Kelly Bag的優雅，同時平衡了手袋的正式感，打造成一個可以配襯任何穿搭的時尚手袋。Lee Radziwill Bag以小牛皮製成，共有三個尺寸，大尺寸適合上班女生，有效收納文件與手提電腦。亞洲女生普遍身型嬌小，比較適合小尺寸與迷你尺寸，配上長肩帶更具休閒感。Lee Radziwill Bag售價由HK$2,324起，具備多款顏色適合不同風格的女生，除了經典的黑色外，焦糖色亦是大熱款式。

按圖看Lee Radziwill Bag的各種時尚配搭：

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