馮盈盈去年底與交往四年的醫生男友Martin分手後，至今仍然話題不絕，當傳出馮盈盈與Martin疑似復合之際，另一邊又各傳出新戀情。日前有指男方疑似閃婚，馮盈盈面對傳媒追問，以一貫的霸氣回應。

馮盈盈前度被指閃婚，她表示結了婚也有可能經歷離婚。（IG@crystalfyy）

馮盈盈愛得高調，於2016年選美時已經公開戀情，當選後繼續放閃，經常分享與男友「寶寶」的愛情故事。兩人去年更購入單位同居，不過同居生活成為分手的導火線，最後馮盈盈宣布兩人和平分手。

馮盈盈與男友分手後各有新生活，馮盈盈被指戀上主播鄭衍峰，而Martin則於社交平台上公開與新對象的親密合照，網上流傳着疑似結婚申請的傳聞，他被指打算閃婚。雖然Martin其後否認結婚傳聞，但馮盈盈卻透過節目《#後生仔傾吓偈》中回應前度「婚訊」。

▼▼▼按圖看馮盈盈與Martin的舊照與最新戀情發展▼▼▼

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該集節目以「前度結婚了」為題，馮盈盈表示指自己是透過報導才得知前度婚訊，戲言即使結了婚也有可能經歷離婚，所以結婚並不是件大事。她續指自己一定會出席前度的婚禮，更會打扮成全場焦點。不少網民都批評她這說法小器、心胸狹窄。兩人當初和平分手後亦保持聯絡，至今維持朋友關係。她表示若前度真的結婚，自己也會大方祝福。

不少藝人分手後再見亦是朋友，大方為對方送上祝福。

湯洛雯與羅天宇

湯洛雯與羅天宇分手後出Trip亦毫無芥蒂（IG＠roxannetong）

湯洛雯與羅天宇合作《愛·回家》時假戲真做，現實中亦發展成情侶，不過交往四年後分手。兩人分手後退回朋友位置，更合作拍攝旅遊節目《3日2夜》，鏡頭前毫不避嫌，甜蜜互動更有復合之嫌。不過其後湯洛雯與馬國明認愛，羅天宇亦不時與女星傳出緋聞，各有自己的新生活。早前TVB高層樂易玲舉辦派對慶祝61歲生日，湯洛雯、馬國明與羅天宇均有出席，新歡舊愛同場，湯洛雯並沒有表現避忌，三人之間沒有任何芥蒂。

▼▼▼按圖看湯洛雯與羅天宇的舊照與最新戀情發展▼▼▼

唐詩詠與洪永城

唐詩詠與洪永城分手後仍然保持朋友關係（VCG）

唐詩詠與洪永城因合作劇集《載得有情人》擦出愛花，交往兩年後分手。有指分手原因是因為男方花心，被網民喻為「最佳女朋友」的唐詩詠卻指分手不涉及第三者。兩人分手後於黃翠如的生日派對上碰頭；C君結婚時，又一同當「兄弟團」，場面融洽，唐詩詠與洪永城亦不時於IG上互動，不少網民仍期待他們復合。不過，洪永城其後與健身教練梁諾妍相戀，而唐詩詠亦大方表示希望對方開心。

▼▼▼按圖看唐詩詠與洪永城的舊照與最新戀情發展▼▼▼

放下前任並不容易，尤其知道對方已開展新戀情後，更是難以釋懷。加拿大西安大略大學有統計顯示，約9成的受訪者曾經有社交媒體上窺探前度的生活，當中有8成的人更會觀察前度的新對象。要真正結束與前度的關係，專注於自己的幸福，不妨參考一下心理學家Sarah Schewitz的建議。

▼▼▼【按圖看】面對前度有新歡內心總不是味兒 以下5個方法有助釋懷：▼▼▼

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