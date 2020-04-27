ViuTV節目《美女郊遊遊》由比堅尼宣傳片到播出以來成為熱話，真人騷節目讓每集的爭議焦點均落在兩位主持「Double S」：沈殷怡（Shirley Sham）、陳欣妍（Shirley Chan）身上。

ViuTV節目《美女郊遊遊》每集的爭議焦點均落在兩位主持「Double S」：沈殷怡（Shirley Sham）、陳欣妍（ShirleyChan）身上。（資料圖片； ViuTV提供）

《美女郊遊遊》真人騷節目由沈殷怡（Shirley Sham）、陳欣妍（ShirleyChan）以及何啟華（阿Dee）主持，宣傳片在4月1日愚人節當天播放，「Double S」以比堅尼跑山的畫面得到廣泛討論與爭議，雖然只是ViuTV特別為節目而推出的「愚人節福利」，其後亦釋出正式版預告，觀眾對此有讚有彈，其中更出現「侮辱行山」等評價，但始終大收宣傳之效。

除了觀看「Double S」接受各項挑戰，她們於《美女郊遊遊》中的造型亦是另一話題。「Double S」於節目中雖以正式行山打扮亮相，但少不免貼身剪裁、短褲、露腰，更曾試過以三點式上陣，節目表現加上造型亮眼讓兩人人氣急升，成為網民熱搜，兩人的Instagram追蹤人數亦大增，不少網民更將她們作出比較。

在節目中輕露小性感得到關注，未知私下的「Double S」的穿搭造型又是如何？哪位能成功跑出？

Double S 1號：沈殷怡（Shirley Sham）

沈殷怡（Shirley Sham）愛選擇露肩和吊帶的服裝款式，搭配外套。(shamshirley@Instagram)

從沈殷怡的日常穿搭中看到，她並不會選擇一些較成熟的款式，而且傾向選擇粉紅色、淺洗水牛等淺色調服裝，散發青春洋溢的氣息，符合她25歲之齡。除了間中穿着低胸服裝外，沈殷怡都會選擇露出一小截肌膚以呈現小性感；在節目《美女郊遊遊》中不時露出纖腰的她，私下亦鍾情穿短身服裝露出小蠻腰，短身毛衣或T-Shirt配襯連身牛仔褲就是她經常穿着的搭配組合，連身牛仔褲帶有減齡、呈活潑感之外，短身上衣帶出小性感，露得恰到好處。

沈殷怡亦傾好選擇Oversized的連身裙款，營造「下身失蹤」的視覺效果，有助拉長下身身形比例。另外，她亦愛選擇露肩和吊帶的服裝款式，搭配外套，於拍照時輕輕拉低外套的其中一邊膊位，露出肩膊，低調地作小心機耍性感。

+ 7 + 6 + 5

Double S 2號：陳欣妍（ShirleyChan）

陳欣妍(喜歡選擇薄身、透視材質的款式，自然又不刻意散發小性感的一面。(shirleyelephant@Instagram)

26歲陳欣妍的Instagram不時都會上載工作照，除穿上低胸服裝配合拍攝以外，其私下的穿搭較為密實，不過卻懂得利用小技巧，從衣服款式入手，低調呈現小性感。與沈殷怡一樣，喜歡穿着露肩與短身上衣以外，她更愛V領服裝，露出鎖骨部位，塑造臉尖的視覺效果，同時顯瘦亦帶小性感。不過，更高招的是，陳欣妍喜歡選擇薄身、透視材質的款式，不露肉的設計卻能隱約透出內搭吊帶打底與肌膚，自然又不刻意散發小性感的一面。

至於下身服裝方面，陳欣妍亦傾向穿上不規則裙擺設計的裙款，露出長腿之餘，走起路來裙擺更會隨風飄逸，營造女神效果。