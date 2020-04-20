Netflix熱播的日本實境真人騷《雙層公寓：東京2019-2020》（Terrace House）終迎來第三季；不過，官方卻於日前宣布因新冠肺炎疫情而停拍，代表或許已無緣看到主角們續後的發展。 三男三女朝夕相對，難免容易互生情愫。當與朋友喜歡上同一對象，又應如何處理？

奧山春花與田邊莉笑子從《雙層公寓》畢業過後，仍有保持聯絡。(harukaoffi@Instagram)

頭兩季的《雙層公寓》，田邊莉笑子與奧山春花同時喜歡上擔任樂隊主唱的吉原健司（Kenny），加上未習慣彼此的相處模式，不時會出現爭吵的畫面，最後Kenny向奧山春花表明只當她朋友並對田邊莉笑子有好感，奧山春花才選擇祝福二人，同時與田邊莉笑子的關係有好轉跡象。

《雙層公寓：東京2019-2020》（Terrace House）終迎來第三季；不過，官方卻於日前宣布因新冠肺炎疫情而停拍。（《雙層公寓：東京2019-2020》截圖）

兩女喜歡一男的情節再度出現

舊有成員全數畢業過後，加入新成員，但兩女同時喜歡一男的情景，於第三季亦同樣上演；不同的是，木村花與俄羅斯女生Vivi卻能和平相處。

不過，一個被動、一個積極爭取，同樣喜歡籃球員田渡凌，更要住在同一住宅內，難免會拿自己跟田渡凌與對方的互動來比較，尤其已與田渡凌約會過的木村花看到後來加入的Vivi與田渡凌之間的互動更自然愜意，終忍不住向同住的小林快訴苦。

好友變情敵絕非罕見 是太普遍的事？

朋友同時愛上一個人，絕非只是電影或真人騷的情節。曾聽說，兩個不同個體之所以能成為朋友，是基於擁有共通點，或許是性格、或許是品味，於是便容易會被同一人吸引，換來錯綜複雜的關係。

【按圖看】Vivi有着比木村花更好條件？＝＝＞

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堅持vs放棄 做決定前還應想清楚的事

美國網路約會專家Julie Spira亦表示，從她處理過的個案當中，兩個單身的朋友最終喜歡同一男性是很普遍的事情。不幸的是，如果稍為處理不善，或多或少也會產生磨擦，影響友誼。

或許其解決方法不是要與朋友鬥得你死我活，非要其中一個放棄不可。在情感面前，先保持理智才是明確之道。許多時候，我們都容易在戀愛中產生錯覺，誤以為那個就是能令你心跳加速的人，尤其面對脆弱時，常會被寂寞感突襲，想清楚愛與需要才是當刻應做的首要事情。

【點圖即看】兩名女生與田渡凌的互動＝＝＞

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三角關係中非要一方退出？彼此誠實很重要

仍然為之心動的話，主動與朋友坐下來傾談一場，也許更能維持良好的朋友關係。美國人生教練Nina Rubin建議，要邁出第一步，關鍵是「直接」。持開放與誠實的態度直接與對方展開對話，向對方表達自己的感受，透過溝通及傾聽朋友的意見決定下一步該如何走。歸根究底，如何應對三角關係還得取決於自己。

木村花與Vivi在女生房間把話攤開來，木村花直認自己羨慕Vivi與田渡凌的互動。（《雙層公寓：東京2019-2020》截圖）

同時要面對的，也許是嫉妒心。嫉妒容易帶出人性險惡的一面，說出無法挽回的說話。故在此之前，彼此誠實表達自己的情感，是對自己、朋友、喜歡的人三者最好的方法。就如Vivi在其後亦向木村花詢問，她哭泣的原因是否因為自己與田渡凌在客廳時的互動，木村花卻大方回應因為看到二人很談得來而感到羨慕，更向Vivi說不用在意，把話攤開來。

即使木村花羨慕Vivi與田渡凌的互動比她多，但二人私下仍是有聯繫，Vivi更在木村花的Instagram上留言，證明喜歡上同一男生，並沒對她們的友誼有太大影響。(hanadayo0903@Instagram截圖)

比起沉默退縮，說個明明白白，也許來得更成熟，亦能公平爭取，減少影響友誼的機會。加上，在未知你們喜歡的他／她選擇前，先賭上自己的友情豈不是有點愚蠢？畢竟，戀人來來往往，真正合適的定會留下來，為何要為一個人而戰？

（資料來源：Elite Daily, Her Campus）