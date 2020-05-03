繼分享珍藏已久的Chanel手袋，宋熙年（Sarah）與陳智燊再次於其YouTube Channel「sarah & jason」分享宋熙年至愛的迷你手袋。為人熟悉的Hermès、Louis Vuitton以外，更包括一些小眾品牌，適合小資女參考。

宋熙年（Sarah）與陳智燊於其YouTube Channel「sarah & jason」分享宋熙年至愛的迷你手袋。（sarah & jason@YouTube截圖）

上次宋熙年分享的Chanel手袋多為陳智燊送贈的禮物，而是次她所分享的迷你手袋則大部份為自購。對比大型手袋，宋熙年分享指因為自己的身形比較嬌小，故認為迷你手袋的尺寸剛剛好，較為合襯自己。雖然已擁有許多不同款式，但直言有部份已過時，甚少會使用，而影片中她所介紹的便是近半年的至愛，以及常用的迷你手袋款式。

宋熙年分享部份的名牌迷你手袋款式＝＝＞

+ 3 + 2

宋熙年亦鍾情於一些比較特別的手袋款式，因此名牌以外，同樣喜歡小眾品牌，貪其比較不容易撞款，同時使用時亦能增添一份型格與時尚氣息。以下是她的心頭好，大家可參考一下！

Wandler Anna Belt Bags

宋熙年網購入手了Wandler Anna Belt Bags，更分享指手袋款式相當百搭。（sarah & jason@YouTube截圖）

宋熙年其中一個喜歡的手袋款式是荷蘭品牌Wandler的出品：Anna Belt Bags。Wandler成立於2017年，但因手袋具有獨特分明的形狀和線條、大玩撞色以及品牌重視品質監管，堅持使用牛皮，所有款式至少花上7至8小時於意大利製作，故短短數年就深得一班時尚人士喜愛。

宋熙年分享，自己鍾情於斜揹袋，加上現時流行短身的crossbody bag，故便網購入手了Anna Belt Bags。宋熙年認為Anna Belt Bags相當百搭，能夠斜揹亦可選擇繫於腰間，隨便以西裝搭配就瞬間變得型格。Anna Belt Bags具有多種顏色、材質選擇，價格為€525至€690（約HK$4,416至5,804），而宋熙年所擁有的便是帆布併皮包邊，她更笑說由於是帆布材質的關係，並不需「就住」，即使花了亦不容易察覺。

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Yuzefi Doris Bag

宋熙年認為Yuzefi Doris Bag外形細小，卻能裝下基本日常用物，感到驚喜。 （sarah & jason@YouTube截圖）

另一個小眾品牌的迷你手袋為Yuzefi Doris Bag，宋熙年指對於這個袋款感到驚喜，先是自己與陳智燊都非常喜歡綠色，此手袋的顏色正正是她的心水,，亦十分容易搭配服裝；更重要的是外形細小，卻能裝下基本日常用物，實用程度較高。

來自英國倫敦的Yuzefi 推出了許多signature款式，而Doris Bag就是其中一款，在西班牙手工製作，售£445（約HK$ 4,300）。一個袋款有兩個不同揹法，粗肩帶供側揹上膊使用、樹脂鏈釦帶則能當作手拿包使用，而宋熙年則愛把樹脂鏈釦帶拆下，直接使用粗肩帶作側揹之用。

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Simon Miller Bonsai 15 Bucket Bag

宋熙年認為Simon MillerBonsai 15 Bucket Bag款式百搭、能夠配襯不同造型。（sarah & jason@YouTube截圖）

來自洛杉磯的女裝品牌Simon Miller於近年來活躍於時尚界，頻繁出現於不同的時尚街拍照，成為It bag之一。而水桶袋更是品牌的大熱款式，Bonsai分為15與20兩個尺寸，顏色與材質，甚至連手柄環圈亦設有多款選擇，售USD390（約HK$3,022）。

宋熙年所擁有的便是Bonsai 15 較細的尺寸，黑色手袋搭配銀色金屬環圈設計，她分享指手袋並不是走實用路線，但仍然可放到手機、銀包等必備物，適合外出吃飯與逛街之用。雖然未有設任何安全扣和拉鏈，但百搭、能夠配襯不同造型，增加型格感才是關鍵。