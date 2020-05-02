張曦雯（Kelly）近日於Instagram大曬她近10年的珍藏靚鞋，共多達100對。而哪款才是她經常穿着的款式呢？

張曦雯站在鞋櫃前，大曬她這10年來買下的鞋履。(kelllycheung@Instagram)

張曦雯用上「投資」角度大曬各式各樣的鞋履，她分享這10年來購入了超過100對鞋，或許在別人眼中儲鞋是一件瘋狂的事，但從買鞋的過程中亦學到不少有關鞋履的知識。

張曦雯認為投資的價值並不在於鞋履本身的價錢，而是每對鞋背後的故事，同時品牌只是參考用途，鞋履本身的設計、質料及舒適度亦是很重要的一件事情，她亦寫道：「經驗教識我，其實平價嘅鞋都可以有意外驚喜，不要憑價錢去斷定一件物品。」而對她而言，陪伴她踏上華姐冠軍舞台的那高跟鞋是最高價值的一對。

張曦雯對Aquazzura玻璃鞋款式珍而重之。(kelllycheung@Instagram)

而其中一對鞋履，為去年3月出席活動時收到的禮物：意大利品牌Aquazzura玻璃鞋款式，透明鞋盒上更印有「KELLY CHEUNG」的字句，就連張曦雯站於鞋櫃前拍照亦將它捧於手中，可見張曦雯對此珍而重之。

張曦雯（Kelly）近日大曬多達100對的「靚鞋」，平日穿搭甚少發生重覆的情況＝＝＞

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從照片中看到，張曦雯背後的鞋櫃放置林林總總的鞋款，高跟鞋以外，亦有眾多平底鞋、波鞋、靴子、拖鞋等款式。不過，哪款才是她經常穿着的款式？

【張曦雯必備款式】黑色幼搭帶高跟鞋

張曦雯不時穿上黑色幼搭帶高跟鞋，再度增加顯瘦、顯腿長的效果。(kelllycheung@Instagram)

無論是出席活動，還是日常穿搭，張曦雯都甚為喜愛以短裙和短褲示人，大騷長腿，同時亦愛穿着高跟鞋，再度延長下身身形比例。張曦雯所選擇的均為簡約設計，沒有過多的花功裝飾的鞋款，黑色幼搭帶高跟鞋她經常穿着。

幼搭帶設計看來更顯優雅、嫵媚，帶有一份低調美。適合用來搭配裙裝以外，亦適用來配襯牛仔褲，增加女性化的感覺，非常百搭。同時，幼搭帶設計交錯纏繞並露出腳背，既能突出腿部線條，亦帶有顯瘦、顯腿長的效果。

除了如張曦雯一樣，可選擇圓頭、幼鞋跟的設計，建議亦可選擇方頭設計與粗跟款式，帶出復古感，而且粗跟設計比較舒適，適合平日不習慣穿高跟鞋的女生。不過，緊記需好好保養雙腳才不會影響觀感。

【張曦雯必備款式】小白鞋

Skinny Jeans、小白鞋是張曦雯喜愛的日常造型組合。(kelllycheung@Instagram)

雖然小白鞋的風頭有一陣子被Dad Shoes蓋過，但由於它並不會如Dad Shoes一樣容易顯胖、顯矮，而且更為百搭，故還是於時尚界大行其道。

張曦雯於日常穿搭中亦喜愛以小白鞋配襯牛仔褲等休閒服裝，有時候她會選擇牛仔短褲以露出長腿；然而，張曦雯亦喜愛選擇九分長度的Skinny Jeans，搭配低筒小白鞋，剛好露出腳裸位置，讓腿形看來更纖細修長。

選擇以牛仔褲搭配外，女生們亦可嘗試搭配裙裝，連身款式或半身紗裙均適合用來配襯小白鞋，在充滿女性化的造型上添加一份活潑氣息。不過，避免穿上深色襪子配襯小白鞋，以免令腿部變短而且在顏色視覺上不一致。