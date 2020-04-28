韓國人氣女團TWICE最近登上了美國版美妝雜誌《Allure》五月號，以春夏感的鮮艶彩妝亮相，而其中周子瑜的Barbie Pink妝容更為突出。不過，Barbie Pink眼影又如何不踏地雷應用於日常妝容之中？

美國雜誌向來甚少邀請韓國團體拍攝，TWICE於最近有幸成為少數登上美國雜誌的韓國團體之一，而隊長志效更作團體代表拍攝封面，而全體9名成員則一同拍攝雜誌內頁。

TWICE一改以往清純的形象與其淡然的妝容，沿用Barbie Pink、珊瑚色、橙色、紫色等鮮艶彩妝亮相，搭配水晶亮片成為妝容上的點綴，以及同色調的唇彩與美甲款式，帶來華麗與前衛感。不過，是次的造型卻似乎未能獲得一致的好評，尤其是向來走樸素路線的周子瑜竟化上了Barbie Pink眼妝，看上去比《三生三世》系列的迪麗熱巴造型更娘，慘遭劣評。

TWICE最近登上了美國版美妝雜誌《Allure》五月號，以春夏感的鮮艶彩妝亮相，而周子瑜的Barbie Pink妝容更為突出。(allure.com截圖)

粉紅色眼妝易顯眼腫 亞洲人注定無法駕馭？周子瑜拍攝雜誌內頁時所使用的Barbie Pink顏色，稍有不慎就會由女神妝容變成「阿梅」了，到底將Barbie Pink或同色調的粉紅色眼影應用於日常妝容中，又應注意什麼呢？

【秘訣一】必需「打底」

在上眼影前先「打底」並在其後加強層次感，便能避免出現雙眼浮腫的機會。(chaeng_ah@Instagram)

Barbie Pink或粉紅色眼影容易顯眼腫，亦是每個女生最擔心的狀況。不過，只要記得在上眼影前先「打底」及於其後加強層次感，便能避免出現雙眼浮腫的機會。建議可先在眼蓋以裸色或淺粉紅色眼影作打底，避免浮腫以及能讓頂層的眼影顏色更顯色；及後於眼蓋位置掃上粉紅色眼影，再掃深一度的同色系眼影於雙眼皮摺位的位置，以打造層次感眼妝。同時，也可於眼頭部份畫上帶珠光眼影，帶打亮與放大眼睛的效果。

周子瑜平日的妝容多選用大地色調，傾向自然妝效，對比Barbie Pink妝容，你又喜歡哪一種？＝＝＞

+ 8 + 7 + 6

【秘訣二】於下眼瞼掃上粉紅色眼影

在下眼瞼掃上粉紅色眼影，可加強溫柔甜美感。(chaeng_ah@Instagram)

要是內雙眼皮或上眼皮脂肪較多的女生，除了學懂顏色上的搭配，以打造層次感妝效，更要避免於眼窩中央使用粉紅色眼影。建議可於眼窩掃上大地色系，如金色調，然後在眼尾與眼頭位置掃上粉色眼影並將其輕輕暈開就能完成一個簡易又快捷的眼妝。然而，若想加強溫柔甜美感，亦可於下眼瞼掃上粉紅色眼影，以營造臥蠶的效果。

【秘訣三】塗上濃密纖長的睫毛液

濃密而纖長的眼睫毛能幫助轉移視線，減淡浮腫感。(chaeng_ah@Instagram)

要避免Barbie Pink或同色調的粉紅色眼影化在眼上後令雙眼浮腫，除了注意眼影的用色搭配以及所塗拭的位置，其實濃密而纖長的眼睫毛亦能幫助轉移視線，同時為妝容帶來一份俐落感。

建議挑選睫毛液時，可選擇濃密型的睫毛液，塗睫毛液前以睫毛夾捲曲睫毛，再塗上一層打底睫毛膏幫助後續的睫毛液變得更持久捲翹。塗睫毛液的過程，亦可分為兩次，先塗上一層睫毛液，2分鐘待乾透後才塗上第二層睫毛液，避免睫毛液份量過夾反弄塌，才能展現根根分明的效果。