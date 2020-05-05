【母女穿搭】超模Coco Rocha分享與女兒穿搭日常　成親子時尚指標

有著「Pose女王」稱號的精靈系超模可可羅恰Coco Rocha，從女兒出生不久，便為她創IG帳號，紀錄母女的時尚日常穿搭。

有著「Pose女王」稱號的精靈系超模可可羅恰Coco Rocha，除了擁有白皙皮膚和完美身材比例，她的專業拍照pose更驚艷大家。自學生時期就出道當模特兒的可可羅恰Coco Rocha，一路走來，從小模變超模。2015年生下可愛女兒Ioni後，便時常在Instagram分享她們的「twins」母女穿搭，不論是酷帥運動風、海邊玩耍、浪漫純白風格，可可羅恰Coco Rocha都能和女兒完美搭配，無疑是時尚母女穿搭指標。

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長期和Jean Paul Gaultier合作的超模Coco Rocha，每年都以創意好玩的方式為品牌展演新設計，2018年挺著孕肚、牽著女兒壓軸走秀，成為全場最吸睛片段，女兒俏皮又專業的台步和pose更讓大家看好她的時尚未來。

2018年挺著孕肚、牽著女兒壓軸走秀，成為全場最吸睛片段。（IG@cocorocha）

因應最近新冠肺炎實行的居家隔離，Coco Rocha也和女兒玩起Tiktok，意外發掘女兒的天生好演技！

Coco Rocha也和女兒玩起Tiktok。（IG@cocorocha影片截圖）

Coco Rocha享受和女兒的穿搭日常，她也在instagram感性分享，「有一天Ioni將會瞪著眼珠子看著Instagram這些『媽媽和女兒』的服裝搭配，直到那天的到來，我會繼續和她一起玩搭配。」以下就來看看這對時尚母女豐富的日常穿搭吧！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 名人穿什麼／「Pose女王」Coco Rocha與5歲女兒的時髦母女穿搭】