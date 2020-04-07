T-Shirt、牛仔褲不等於頹廢！5個穿搭技巧助你搭出時尚街頭風

想不到穿什麼，就穿 T-Shirt 跟牛仔褲吧。相信這是很多女士的穿搭必殺技，無論是配搭白布鞋、crossbody 手袋的休閒風，還是簡單的配上高跟鞋，完成正式感更高的知性風造型，都可以體會到 T-Shirt 跟牛仔褲的百搭程度。但問題就在於為什麼網絡上的時尚達人一樣是穿上這兩款單品，但她們就沒有平民「頹look」感覺？其實只要加入以下幾個造型細節，就可令你一秒變街頭時尚 Fashionista。

頭飾

如果身上就只穿搭 T-Shirt 跟牛仔褲，不妨在頭上加點造型焦點。復古風的頭帶及絲巾，可以綁在額頭位置，也可以綁在馬尾變成特別的髮飾，輕鬆一綁就可以令單調的造型變得特別。亦有不少女士，喜歡將精品品牌如 Chanel、Dior 的絲帶，綁在頭髮上成為另類頭飾，一樣可愛。

頭上的點綴品當然少不了帽子，漁夫帽、報童帽等，都可以創造出不同風格的造型。

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寬鬆版型襯衫

同樣是簡單的 T-Shirt，其實只要在版型上多加留意，就可以變成時尚感滿滿的造型重點。例如街頭風的寬鬆版型 T-Shirt，將衣服尾部攝入褲頭，突顯腰線同時展現隨性感覺，即使 T-Shirt 上沒有過多或特別的圖案印花，也能令造型加分。另外，各位女士如果喜歡 boyfriend style 的話，可以摺起 T-Shirt 手袖部分，更有型格街頭感。

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西裝外套

想為 T-Shirt 跟牛仔褲的造型添上正式感，但又同時不想過於隆重，穿上西裝外套再配上平底鞋，就是最好的選擇，特別適合外出見客戶的日子穿著。除了中長版型的西裝外套，由上個秋冬就特別流行的短版型西裝外套，也是修飾身型的好幫手。短版西裝褸可以露出腰際線條，拉長雙腿比例，還令造型變得更具個人特色。

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Statement Coat

Statement Coat 意思是一些讓人一眼望過去，就能搶去目光的外套，也許是印花圖案的花巧，如豹紋、英倫格紋；亦可能是剪裁上的特別設計，如寬鬆 oversize、到腳踝的超長版型等，簡單來說就是將外套變成造點重點。 T-Shirt 跟牛仔褲只要配上充滿細節感的外套，一樣能變成超搶眼造型。

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馬甲背心

不想穿著外套的話，可以嘗試在 T-shirt 外加上馬甲背心，帶有復古花紋的毛衣背心，能令造型馬上添上時代感。在夏天則可以嘗試變成薄一點的小背心，一樣甜美又可愛。

馬甲背心不是時時都適用，在春夏換季日子，處理衣著配搭不時會因為天氣而煩惱，只穿 T-Shirt 又擔心不夠暖，但穿上外套後又會太熱，此時不如披上毛衣外套作披風，打造文青學院風造型。

以上幾個造型重點，希望可以為各位的早上減去一點穿搭煩惱吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】