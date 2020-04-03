【穿搭】5大運動風單品舒適感兼潮流　抽繩棉褲塑造慵懶時尚感

在潮流界發燒的運動風，在日常穿搭上運用越來越廣泛，不只是前往健身房時穿著，即使在假日或上班日都能巧妙搭配。而運動風單品隨著實用性與外型的變化，逐漸加強與正裝配搭的效果，不再會給人邋遢感。今次為大家推介五款運動風必備單品，把握好簡單俐落的原則，拿出自信態度，大膽混搭各種風格，讓街頭感衝撞正裝的嚴肅，於正式和休閒中平衡，既自在又時髦！

1. 百搭抽繩棉褲

別再說棉褲是家用睡褲了，它可是今年春夏最實用百搭的單品之一，除了穿起來舒服以外，搭配硬挺的西裝外套後，就可以毫不費力的塑造慵懶時髦感。鞋子的選擇更是多元，只要有高度，不論是可塞褲管的軍靴、厚底運動鞋，甚至高跟鞋，都能讓造型更有層次感。

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2. 突顯細節條紋運動褲

側邊條紋運動褲搭上細跟涼鞋或皮靴能把腿的線條拉長，若想突顯正式感，上衣和其他配件都務必選擇硬挺而俐落的單品，例如設計簡單的白襯衫，加上一點點金屬配件，或呼應條紋顏色的搭配方式延伸視覺，穿起來率性同時不失都會時尚感。

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3. 舒適實用運動鞋

上班生活不想再單調的穿著重複款式的衣服？靠一雙舒適又實用的運動鞋，即可將衝突混搭的精髓帶出來！這也是各大秀場外最常見的 City Sport，將優雅大衣配上球鞋或休閒鞋，在正式中增添休閒風，簡單讓時尚變得相當生活化。同時，比起正式鞋款，運動鞋的舒適程度更高，十分適合經常要外出走動的女士。

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4. 健康美 Sports Bra 背心

半截式的運動背心，不但休閒也相當性感，單穿搭配寬口褲或是春季外罩一件皮草或是西裝外套，都能流露出自信美。當夏天氣候炎熱，建議可以選擇透氣又未來感十足的網狀布料上衣，若隱若現的視覺，更增添不少層次！

5. 自在時尚運動外套

近年不乏眾多品牌，例如：Alexander Wang、3.1phillip Lim、Celine、Gucci 等，在春夏女裝系列中都加入網狀布料及尼龍布服等料質，亦有利用撞色拼接及運動服概念，讓日常穿搭更顯活力。近年亦十分流行復古風的運動裝，透過 Colour blocking 的繽紛色彩配搭，體現自在的時尚魅力。

Sporty style 所營造的個性與舒適感，近年在歐美的時裝場合演繹出不同姿態，在亞洲時尚圈也持續延燒中。在刻板印象裡，運動服飾單品相當侷限，但經過本篇街拍名人介紹後，請放膽嘗試，趕緊拿出衣櫥裡的單品，跟上這股都會風潮吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】