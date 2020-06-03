【牛仔褲】選購3大注意事項　高腰褲令腿更長　九分褲更顯瘦

牛仔褲已經是每個人衣櫃都有的基本單品，百搭的程度人人都可以上手！因此要怎麼選一條能穿的長久的絕美褲款，就成了買牛仔褲最大的課題，儂編在這裡整理出 3 個挑牛仔褲的小撇步，讓妳選對一款褲就能穿上一輩子！

褲長九分永遠不會錯

不管那一年流行的褲子版型是什麼，在生活中的穿搭九分褲是最不會出錯的款式，能露出腳踝的特質除了看起來顯瘦外，在穿搭上從搭配跟鞋到平底球鞋，都能完美的呈現雙腿的比例，相較於七八分褲截腿的危險，或是落地長褲給人視覺上累贅的感覺，九分長度絕對是最完美的長短。

+ 3 + 2

腰線在哪腿就在哪

高腰褲已經不只是復古的代表，它更是穿搭時最好伙伴！通常腰線會被視為腿的起點，因此腰的高度越高，妳的腿長自然在視覺上看起來就會越長，因此想要一條牛仔褲有增長腿的效果，除了挑選九分之外，中高腰的設計更能為妳的比例加分。

+ 5 + 4 + 3

磅數原來是顯瘦關鍵

版型褲長都挑對了，再來就是面料的問題，如果想要挑一件能遮住大腿肉的牛仔褲，磅數的厚薄就會是一大關鍵，如果妳都挑選輕薄款式的話，柔軟的布料便會讓腿型展露無遺，因此在挑選上建議以磅數高的為主，硬挺的材質較能透過剪裁來遮掩腿部需要修飾的曲線。

+ 5 + 4 + 3

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