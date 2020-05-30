【春夏配搭】日系洋蔥式穿搭　多層次混搭造型穿出時尚感！

季節銜接春夏的時刻，有時氣溫會突然有些涼意，有時又會覺得今天稍顯炎熱，在這個天氣忽冷忽熱不太穩定的尷尬期，外出的衣著選擇該怎麼穿才能營造理想造型溫度，推薦不妨以洋蔥式穿搭來解決惱人搭配問題，透過多層次的穿法不僅方便隨時穿脫，還能快速為整體加乘層次豐富的視覺感受，想知道有哪些混搭方式嗎？一起來看看吧。

# Look 1入門洋蔥式穿搭嘗試選搭適合春夏穿著的背心、高腰寬褲，除了可以應對忽冷忽熱的春夏氣溫，當天氣變冷只要再外加一件薄款長版罩衫混合，便能打造率性又保暖的造型溫度，隨性踏上繫帶涼鞋就很好看加分。

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# Look 2日本女生最擅長的多層次穿搭，非常適合運用在洋蔥式搭配裡，當遇到天氣轉涼時選擇背心或者圓領剪裁長洋裝，下半身內搭牛仔褲可以使雙腳提升暖感之外，隱約露出褲腳的造型心機，為換季的尷尬時刻也能快速擁有格外注目 Look 。

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# Look 3進階洋蔥式搭配推薦以長版 TEE + 百褶裙 + 外套的堆疊技巧，使整體展現令人為之一亮的時髦印象，利用開衩設計的長版 TEE 同時提升細節特色，透過此種洋蔥式穿搭不僅能在進入室內室外方便穿脫，更讓衣著突顯令人難忘的日系氣息。

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Dappei 結語：外出前總是站在衣櫃思考許久，心想該怎麼穿搭才合適春夏多變氣候嗎？選用以上 3 種洋蔥式混搭套路，從罩衫、洋裝、長版 TEE 並運用不同單品組合連結，讓你天天呈現專屬的日系時髦個性。

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原文：春夏時刻如何快速打造層次焦點？必學 3 種「洋蔥式穿搭」簡單展現日系時髦 Look！

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