【女生時尚】2020鞋履5大潮流趨勢　Dad Shoes，瑪麗珍鞋萬年不敗

來到 2020年代，都市女性在鞋履潮流的追求上，比起以往以超高跟來展現完美腿型，更著重鞋款的百搭及舒適程度。加上簡約系的法式時尚潮流，使小白鞋、球鞋、短跟鞋都變成每位時裝達人的鞋櫃 must have items。而在今年春夏季，舒適時尚感更成為鞋履潮流趨勢的重點，以下五個鞋款，可能是你的必敗之選。

復古「老爹鞋」

厚底「老爹鞋」Dad Shoes 球鞋款式，在近年的鞋履潮流必備款式，各大時裝品牌都紛紛推出了具備復古及時尚元素的老爹鞋款。因為它的百搭程度及舒適程度，無論是街頭風還是休閒風的造型下一樣好看。國外的 Fashionista 更喜歡以老爹鞋配襯西裝外套及西裝褲，以球鞋減低西裝造型的正式感，又不會過於簡單。

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運動慵懶風涼鞋

慵懶風造型在街頭時尚繼續流行，因此拖鞋及涼鞋款也是鞋櫃必備。除了法式休閒時尚的 mules 或羅馬綁帶涼鞋，超舒適的運動涼鞋同樣好搭又好穿，不少潮牌推出的簡單設計拖鞋，都是時尚界的好物。加上彩色的中長襪近來也是街頭風造型的穿搭好物，喜歡運動風及慵懶風造型的你，就不可以不穿上這些拖鞋款，在家中拍下好看的家居#OOTD 照片了。

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清新瑪麗珍鞋

相信大家都知道，低跟鞋及平底鞋是今年的搶手鞋款，早前 WIW 為大家介紹過幾款今年大熱的 Kitten Heels 短跟鞋款，Loafers 平底鞋、短跟靴子等萬年不敗的鞋款，不知道你最喜歡哪一款？而在充滿活力氣息的春夏季，簡潔清新的瑪麗珍鞋則更受 fashionista 的愛戴。帶有清新復古感覺的瑪麗珍鞋，給人小女孩般的純真感，微跟設計又不失女性韻味，加上夠實用百搭，當然是不能錯過的鞋款。

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優雅氣質芭蕾舞鞋

喜歡優雅氣質造型的女，除了剛提到的低跟鞋款，也可以多嘗試芭蕾舞平底鞋 Ballerinas。雖然芭蕾舞鞋有著舞者的影子，但因設計簡潔而且展現著經典復古韻味，因而早已跳出舞台，更成為很多平底鞋愛好者的愛用鞋款之一。芭蕾舞鞋的舒適程度也是它使女士著迷的原因，在不少時尚達人及網紅的穿搭照，都會看到它的蹤影。

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渡假風平底草織鞋

平底草織鞋起源於法國南部及西班牙北部之間的傳統平民鞋，雖然簡單設計較適合舒適休閒風的日常造型，但它絕不失禮，也是不少女士的渡假造型愛用品突顯夏日慵懶愜意的風格。因為鞋底採用了草編材質，加上帆布鞋面，使鞋款具備良好的通風性，穿起來舒適散熱，配合太陽眼鏡及碎花裙，就成為假日約會的休閒穿搭。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】