【Muji減價】「MUJI week無印良品週間」將在5月22日至31日舉行。無印良品樸素簡約的風格吸引不少人追捧，棉麻、有機棉更是Muji的服裝主打，但如何配搭可不像師奶？不如看看日本女生是怎樣穿出無印風，加上Muji本星期開始減價，是時候物色好物了。

「MUJI week無印良品週間」將在5月22日至31日舉行。（無印良品）

【最抵攻略】減價如何獲取折上折優惠？

無印良品Muji定期也會推出減價優惠，如「MUJI week無印良品週間」，全場有9折優惠，包括個人護理、美食、收納、服裝等，就連在Muji Café 用餐同樣能享受優惠；另外，下載Muji Passport成為會員，更有折上折優惠，像經典麻質服飾系列，屆時可享有6折，再9折優惠，低至$119，非常吸引。

「MUJI week無印良品週間」優惠由5月22日至31日，一連十日，期間會分兩個階段折上折優惠，有興趣的朋友便要看清楚想入手的產品甚麼時候最低價。

按圖看看第一階段（5月22日至26日）限定優惠商品＝＝＞

+ 14 + 13 + 12

按圖看看第二階段（5月27日至31日）限定優惠商品＝＝＞

+ 8 + 7 + 6

無印良品Muji的服務都是以基本款設計。（Kumika☆／wear.tw）

必入Muji基本款 如何穿出「無印風」？

日本女生便非常喜歡Muji的衣服，純白Tee、襯衫、間條紋都是三大「無印風」元素，而且棉麻設計，減低夏天出汗的不適感。特別推介長襯衫，可把鈕全扣當裙子穿着；或內穿一條闊褲；也可當外套穿着玩layering，「一件三穿」相當划算。

小心中伏單品：不想變「師奶」要留意的事

有些Muji上衣長度落在臀部對上，「攝衫」不好看，鬆身又突出臀部像「師奶」，這不講求修身、設計感的剪裁，令身材不太完美的女生挑選時卻步。下身較寬的女生不用直接放棄，可試配高腰闊褲和長裙，突出腰線。要充滿無印感，還有兩大要訣：穿短褲時宜加外套，或直接穿長袖令造型不會過份休閒；帽子、手袋都是挽救造型的救星，或是簡單披一件間條長袖tee／外套於肩上，穿一件純色襯衣，已能打造無印風

按圖看更多「無印風」穿搭＝＝＞