2020春夏潮流｜女星熱捧白色連身裙　H&M、Zara微胖女遮手臂必選

【2020春夏潮流】白色連身裙不但能展示氣質，渡假、拍照時也非常適合，而且輕易在H&M、Zara都能入手到一件性價比高的白色連身裙。

近年快時尚品牌H&M、Zara 等都推出環保系列。（hm@Instagram）

H&M、Zara推出環保白色連身裙系列

H&M的2020春夏系列除了充滿復古宮廷風的泡泡袖系列外，也推出了一系列的白洋裝系列，而且用料方面是從H&M回收、永續來源的棉花來製作，當中包括有機棉、再生聚酯纖維及天絲棉等，統統都是再生環保布料，延長產品的使用壽命。環保布料並不限制設計的變化，同樣供短袖、長袖和五分泡泡袖，而且夏天注重清爽，永續布料強調清涼舒適感，不怕厚重焗出汗。

系列搭配蕾絲通花、荷葉傘狀以及寬大喇叭袖的洋裝剪裁，不乏優雅、甜美感。另外，寬身、通風設計感覺休閒，體感也清涼，在夏日穿着最適合不過，按圖看看H&M白洋裝系列推介和價錢＝＝＞

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Zara也有「Care For Fiber」系列，物料運用具永續性特點的原材料，如環保棉、天絲萊賽爾纖維或再生纖維等，降低對環境的影響。系列中也有白色連身裙選擇，主要是以今年的大熱的泡泡袖，對嬌小女生可增立體感，不再是「紙片人」；對微胖女生，又可以時尚地遮擋手臂，非常合宜；另外也有不同的吊帶、背心裙，充滿渡假風。

按圖看看Zara白洋裝系列推介和價錢＝＝＞

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韓星朴信惠也愛穿白色洋裝。（ssinz7@Instagram）

如何穿白色洋裝優雅同時顯瘦？

有些女生對白色非常抗拒，覺得一定是瘦瘦的才可以穿着，要不然會非常顯肥，但只要挑選到合適的剪裁便可以。

就像大熱宮延式的泡泡袖，如果你是嬌小女生，可以挑選挺身設計，不單薄又顯優雅可愛，如果是肉肉女，則可選材料較柔軟的，有一點垂墜感又不乏遮手臂功能，顯瘦一流；另外，白色吊帶洋裝有充分異國風情、渡假感，柔軟舒適的材質，舒適又好看，但肉肉女又會想說不敢穿吊帶，其實只要選一些袖口較低，又或是吊帶分得開，不是入膊款的，視覺上會顯瘦一些。

按圖看看更多女星白色洋裝穿搭示範＝＝＞