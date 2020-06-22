【2020手袋潮流】Dior近日在全球推出了全新手袋系列「Dior Bobby」，更找來Jennifer Lawrence拍攝硬照。年初，英國媒體《Who What Wear》已經揣測2020年的it bag，當中「馬鞍袋」設計是其中一員，可見馬鞍袋是2020年必入手而不失經典的款式。

Dior Bobby在6月面世，是Dior的2020早秋系列。（hoxiaopu@instagram）

Dior – Bobby

Dior近年設計多元化，也年輕化，加上善於利用社交媒體宣傳，每年的設計都成為了當時it bag，像過去的「Saddle」、「Montaigne 30」。今年，創作總監Maria Grazia Chiuri在2020早秋推出全新手袋「Dior Bobby」，以馬鞍袋為藍圖，在袋上飾有標誌性的「CD」釦，重塑經典及時尚風格；手袋分大、中、小3種尺寸，中號或以上可放下iPhone 11 Pro Max，顏色共4種，以全皮革或經典Dior Oblique藍色帆布設計，選擇皮革設計有一種大方、優雅，Oblique則是時尚、自由的感覺，女生可按自己的風格而選擇。

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袋中和手袋背面都有一個小暗格，可供用家袋一些小物，另外，配有可調整長短和可拆卸式的皮革肩帶，由腋下袋變成斜揹袋，甚至腰包也可，變化非常多元，適合女生「day to night」造型。

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Gucci的「1955 Horsebit」系列成為2020年it bag大熱。（benature_official@instagram）

Gucci - 1955 Horsebit

Gucci的「1955 Horsebit」系列在2020初春系列面世，已被《Who What Wear》選為2020年的it bag，可見其炙手可熱的程度，像Janice Man、韓星IU、李聖經都有這款手袋。

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1955 Horsebit 靈感源自品牌1955年經典設計，凸顯標誌性的馬術設計，在袋前、左右兩邊均有馬銜扣設計；手袋只有一個尺寸，但25cm寬度，容量充足；翻蓋式設計，袋內有3個分隔位和2個暗格，可整齊分隔物件。顏色多達12款，由不同皮革或帆布拼接而成，當中GG Supreme帆布配襯棕色皮革飾邊是最受歡迎。1955 Horsebit的肩帶可以調節成單肩或斜揹，雖不及Dior Bobby多元，但上班、外出也非常適合，而且無論中性還是知性風、學院風都能配搭。

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+ 8 + 7 + 6

Saint Laurent的「Kaia」經常缺貨。（xuan1126__@instagram）

Saint Laurent - Kaia

Saint Laurent在2020春夏系列所推出的「Kaia」不像Dior與Gucci屬容量大的手袋，它有兩個size，「迷你（ｍini）」和「小（small）」，但身為小手袋控的女生一定會感興趣。

Kaia以全皮設計，簡單在袋上飾有標誌性的「YSL」Logo，沒有多餘的配件贅飾，率性、簡約，當時BLACKPINK成員Rosé出席Saint Laurent出席2020秋冬時裝周時便是以黑白為主題，身穿絲絨西裝，內襯開胸白色裇衫，並配上迷你短褲和啡色鱷魚壓紋長靴，揹上一個黑色 Kaia馬鞍袋，帥氣型格。

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手袋共6款顏色，當中焦糖奶茶色和黑色是最受歡迎，而且萬元左右能入手，是經常性缺貨的系列；有些女生會擔心容量，其實小牛皮軟身的設計，伸縮性大，可以放下iPhone 11、短銀包、紙巾後還有些空間，當然不能期望它與前者的馬鞍袋容量比較，但在小手袋中算容量算大，也是名牌手袋的入門款。

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