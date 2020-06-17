【Charles & Keith減價】新加坡品牌Charles & Keith於6月18日起，門市及官網將推出限定優惠，店內的手袋、鞋、銀包、配件低至半價，小資女怎能錯過？

Charles & Keith 在尖沙咀海港城設新店，並於門市及官網進行減價。（品牌圖片）

Charles & Keith 6月18日開始減價 低至半價

許多上班族的手袋、鞋履都是來自Charles & Keith，品牌勝在平價又時尚，更是愛穿搭朋友的不二之選，甚至是男朋友買禮物給女朋友的好提議。Charles & Keith將在6月18日（星期四），分別在門市與官網開始季尾大減價，包括手袋、鞋、銀包、配件，低至半價，$169入手斯文返工鞋是不可多得的機會。

記者推介：

梯形手袋是經典百搭的款式，Charles & Keith這款手袋設計連釦位、配件都與手袋本身同色（而不是金屬釦鍊），令手袋外形更一致，極具時尚風格，價錢不過數百元，上班使用也非常合適。

另外，近年「編織」元素無論在秋冬，還是春夏季都是重要的元素，品牌在2020年春季便推出了編織款的camera bag，更成為人氣商品之一，當中鵝黃色為主色調，加上奶白色、粉色、橙色等暖色系交織的款式充滿春夏感，而且非常可愛搭配，民族風或白色穿搭也非常好看。

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