Dr. Martens｜馬汀鞋能穿出甜美日系感？3個經典款配搭出不同風格

如果說從小到出社會，每個時期都有雙能代表當時的鞋履，以叛逆期而言，Dr. Martens或許是最具青春代表性的其中一款。Dr. Martens最初的流行族群先後經歷過藍領階級、光頭黨與龐克樂團，而其中龐克搖滾唱出反社會的氛圍，所以穿著Dr. Martens時也幾乎像是在宣洩自己離經叛道的一面，這也是為什麼叛逆常常和Dr. Martens劃上等號，但也導致許多人認為Dr. Martens只能詮釋酷帥風格，不過在下這個註解前，還是先來看看以下的文章吧！

涼鞋款式

Dr. Martens的涼鞋款式於粗獷中帶著率性酷勁的味道，一套暗色系短版西裝套裝便能展現Dr. Martens的特質，搭配一抹紅唇更能展現性感帥氣。但穿搭又怎麼能只設限於一種風格？如果將Dr. Martens佐以白襪並搭配傘狀下襬的牛仔長裙和五分袖 Oversize T-Shirt，一樣能為整體注入甜美的日系感，但又不失Dr. Martens原本的個性態度。或者喜歡更加休閒一點的氛圍，不妨利用寬版剪裁的粉橘襯衫來搭配淺系丹寧褲。

+ 4 + 4 + 4

高筒款式

無論你是不是Dr. Martens迷，一雙 1460 想必對你來說都印象深刻。硬派的外型似乎訴說著不願和世界妥協的精神，特有的黃色縫線也讓其擁有極高辨識度，造就Dr. Martens為許多人詮釋內心叛逆的一種媒介，那麼 1460 又能如何搭配呢？搭上針織 V 領上衣與牛仔褲簡單又舒適有型，喜歡嘗試大膽風格的你不如換上一件細肩短版針織與蕾絲背心，性感又有個性；而帶有宮廷風格的微立領上衣，將肩膀處加寬使上身份量看起來更廣闊些，搭配高腰短裙更凸顯腰身曲線，整體顯得高貴典雅許多，但踩上Dr. Martens後頓時反轉整個氛圍，提升個人反差魅力。

+ 5 + 5 + 5

低筒款式

覺得高筒束縛感太強烈，不妨試試看也頗熱賣的 1461 與 Polley，低筒款式同樣能使風格不拘泥於單一和高筒一樣好搭。夏威夷襯衫散發濃烈的夏日熱帶感，讓整個人的氣質活潑起來，貝蕾帽與腳上那雙 Polley 則增添個性風采；又或者能利用微高領貼身上衣與格紋褲打造質感時髦衣著，黑色就是有股耐看又經典的魅力；成套的西裝搭配 Polley 也無違和感，拿起一頂豹紋鐘形帽作為點綴再合適不過，最後別忘記將上衣下擺紮進褲頭營造好比例。

+ 4 + 4 + 4

Dappei 結語：一雙Dr. Martens絕對能穿個 N 年都不是問題，即使時代更迭 ，它仍然經典到不行，還不買一雙來試試嗎？

【相關文章】Oversized Tee不費神穿搭術 5種不同下著配搭 各有重點要注意↓↓↓

+ 21 + 21 + 21

【相關文章】【牛仔褲穿搭】3款單品配搭直筒褲 寬管版型配西裝外套展女人味（按圖預覽）↓↓↓

+ 32 + 32 + 32

延伸閱讀：

永不妥協的經典！ Dr. Martens 延燒六十年的反叛象徵「馬汀鞋 1460」，參與你的成長與蛻變！

從藍領到光頭黨都在穿？Dr. Martens 象徵叛逆、青春與自由，我要的鞋不是舒適好穿而是一種精神！

原文：

還在猶豫入手馬汀的看這篇！ 盤點 3 種穿搭公式，讓你不再猶豫該買長筒、低筒還是涼鞋款式

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】