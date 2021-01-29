【冬日穿搭】推薦3款必備百搭單品　混搭方式穿出多變日系時尚！

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-01-29 12:01

冬日季節想穿的保暖同時兼具時髦感受，除了要考量到衣著的厚薄度，還要擔心整體看起來會不會顯胖又臃腫嗎？此時推薦大家選擇天冷之際便會回歸穿搭的高領毛衣，不僅能提升暖感之外結合不同的搭配套路，同時為日常製造多變的時髦形象，想知道高領毛衣怎麼搭？跟著日本女生這樣搭打造迷人的日系層次。

1.長裙

柔軟觸感的高領毛衣向來是能提升深刻品味的造型神器，透過高領毛衣與長裙混搭，讓整體的質感度更加突出，結合同樣為針織面料的裙子款式，還能為衣著製造一股令人難忘的優雅印象。

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2.寬褲

由別於高領毛衣與裙裝搭配的女子氣息，換上高領毛衣和寬褲的造型組合，使衣著看起來瞬間擁有率性十足的街頭 Look ，如果擔心寬褲會使身形變不佳的話，利用上衣內紮技巧或選穿短版毛衣，便能快速調整理想的視覺比例。

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3.大衣

以高領毛衣加長版大衣是冬季穿搭必備的穿著方式，尤其長版大衣可以使身材製造顯瘦顯高的修飾度，再結合同色系衣著的造型心機，為整體立即顯現出格外搶眼的時髦焦點。

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Dappei 結語：冬日來臨，面對戶外的寒冷氣溫想穿的保暖又時尚嗎？快將衣櫃塵封已久的高領毛衣重新拿出，融入以上 3 種穿搭參考從長裙、寬褲、大衣搭配，讓你每天都能展現不一樣的日系 Look 。

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原文：冬日單品怎能錯過高領毛衣！透過 3 種混搭方式連結多變的日系時髦

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