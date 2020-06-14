【減齡、增高穿搭】身高150cm日本人妻Asami的穿搭分享，得到12.5萬名追蹤者追蹤，簡單一步可達成視覺增高的效果，就不需再羨慕高個子的女生了！

只要參考日本女生Asami的穿搭方式，亦可達成視覺增高的效果。(__as.t@Instagram)

Asami於Instagram分享她的穿搭照，得到12.5萬名追蹤者追蹤；她所選擇的服裝亦不是出自名牌，而是大多數購自於Uniqlo、GU、Zara等大眾品牌，穿出休閒帶有活力的感覺，光是看她的打扮亦想像不到她已育有3名小朋友。

除此之外，Asami擅長「掩眼法」，透過穿搭技巧以及單品上的搭配，在視覺上營造高䠷感，現實中她只有150cm高，亦難以察覺得到。

各位嬌小女生，就參考一下Asami的穿搭造型吧！

突出腰線

腰位帶Ruffles設計的短身上衣，搭配Skinny Jeans，有延長下身比例的效果。(__as.t@Instagram)

想要拉長身形比例，高腰線單品絕對能發揮到其作用。上衣款式方面，除普遍T-Shirt款，Asami都會選擇帶有高腰線、修腰，甚或於腰位帶Ruffles設計的短身款式；另一簡單方法，就是無論裙褲都「攝衫」突出腰線。

此外，高腰闊褲一直都是嬌小女生的喜愛之物，能夠遮蓋肉肉大腿，更可修飾腰線。選九分長度，露出腳踝無疑能顯瘦，但要是選長度及地（至少蓋過鞋面），搭配波鞋或帆布鞋，能輕鬆打造「偽長腿」效果，又是另一常見增高技。

+ 4 + 3 + 2

層次感搭配法

善用Layering 層次感搭配方法更能成功令人轉移視線。(__as.t@Instagram)

嬌小女生別以為穿多過於一件服裝就會帶來累贅感，實情往往相反，善用Layering 層次感搭配方法更能成功令人轉移視線，不會留意你的身高。Asami大多時候會選擇一件高領、帶特色的內搭上衣，在外穿上闊身的V領服裝，露出內搭上衣，甚或是喜歡於穿着上衣時，露出比外衣長一點的打底內搭。然而，關鍵在於Asami都會選擇Skinny Jeans，上闊下窄的原則達至視覺增高。

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「摺裙」修改裙裝單品長度

Asami會把長度過長的裙裝，從腰部位置向內摺。(__as.t@Instagram)

相信大部份嬌小女生於購買裙／褲裝單品時，都難免會出現一絲苦惱的情況：總是過長不合身。身高只有150cm的Asami也時常遇到同樣的問題，試過到Uniqlo購買長褲，腰圍等都非常稱身，唯獨褲管卻過長，需要額外付上金錢修改長度。長褲難以避免這情況發生，但如果是裙裝，則簡單得多了。

Asami都會把長度過長的裙裝，從腰部位置向內摺，然後將上衣同時攝入裙裝內（想要更隱固的話，可利用別針在裙裝向內摺的位置扣起），修飾腰線同時輕易變長變短，打造不同造型。不過，美中不足的是，這方法僅適用於較薄身材質的款式，牛仔布等有厚度的材質款式就未必適合了。

迷你手袋

嬌小女生使用迷你手袋，更為精緻時尚。(__as.t@Instagram)

近來流行大型Tote Bag等袋款，大容量、能夠擺放眾多物件是它的優勝之處，不過用於嬌小女生的身上，未免會有種過份累贅的觀感，令人卻步。相反，尺寸較小的款式，或是迷你手袋，嬌小女生使用起來能打造出一份減齡感，而且更為精緻時尚，不妨購買一至兩個迷你手袋傍身吧！