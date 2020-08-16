「開心買袋，不開心買袋」—名牌手袋令不少女生趨之若鶩，每當各專櫃品牌推出新一季系列手袋時，女性總會心思思想入手作配搭之用。適逢香港市民也陸續收到港府所派發的一萬元，又加上居家隔離引發前所未有的購物慾，令網購熱潮更盛，包括購買名牌手袋。然而，網購名牌陷阱層出不窮，必須認清提防﹗

相信每個人女生心目中也有一個「Dream Bag」吧！(《愛的迫降》劇照)

新冠肺炎肆虐多時，以至全球也彌漫著經濟低迷的氛，各大美妝、手袋和服袋品牌也為了維持昔日強勁的生意額，紛紛在網上推出不同形式的折上折優惠，冀刺激和增加人們消費的意慾。不過曾有部分不法之徒看準市民「想買平貨」心態，在個人平台，以較為便宜的代購價為市民代購名牌手袋，但最後買家在付出全數款項後，卻收到假貨，涉及受害人更高達50名，被騙金額及近50萬元，當中更有人最高更被騙去近6萬港元。

根據協助受害者追討被騙去金錢的立法會議員尹兆堅曾指出，這些騙案可歸納出以下六個共通點，女生們需認清以下的騙案特徵，可防網購名牌手袋時跌入假貨陷阱。

【按下圖了解更多】慎防跌入購買假貨陷阱，必要了解不法之徒的六個騙案特徵

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有時候名牌手袋價錢一下子動輒過萬元，部分女性更需要儲蓄數個月才買到心目中的「Dream Bag」，加上手袋可說是消耗品之一，若揹手袋過程中不小心因磨擦造成刮痕，真是心如刀割。除了揹手袋過程也需要小心翼翼保養外，手袋長時間使用也很容易變得殘舊，甚至會出現發霉、變黃和變型的情況，所以手袋也需要像平日護膚一樣，需要定時定侯作出保養，令手袋的壽命延長。

【按下圖看更多】延長手袋壽命的六個保養TIPS：

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【接下圖看更多：近日不少品牌也相繼推出新一季的手袋款式，筆者便精心挑選一些較為值得入手的品牌手袋，並逐一為大家介紹】