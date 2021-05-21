十萬噸情緣｜52歲張可頤自由「單身狗」　寧缺勿濫仍期盼愛情

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-21 17:19

張可頤、張家輝主演的TVB劇集《十萬噸情緣》，現於翡翠台深宵時段重播而，當年張可頤演藝事業如日中天，被譽為「千禧年代無綫五大當家花旦之一」；早前為ViuTV新劇《暖男爸爸》宣傳露面，展現優雅大方氣質，令人眼前一亮。52歲的她，至今孑然單身，多年來愛情路崎嶇難走，她堅持寧缺勿濫：「在茫茫人海找尋相近的靈魂並不容易」，未找到之前，她樂於繼續做自由「單身狗」。

52歲的張可頤，早前為ViuTV拍攝新劇《暖男爸爸》。(《暖男爸爸》劇照)

52歲的張可頤，早前為ViuTV新劇《暖男爸爸》進行宣傳而露面，而久未拍劇的張可頤狀態完全不比當年遜色，劇中的張可頤與鄭中基的精湛對演，亦讓人體現她內心細膩的情感。

不過，被問到感情狀況時，張可頤並沒有無太多回應，只透露：「呢個世界係冇一個perfect match（天作之合），係work返嚟，慢慢變心目中最理想嘅情人，我唔會唔再期待愛情，我好鍾意愛情，一定要有，就算現實冇，都要睇韓劇搵返嚟呀！」

張可頤曾接受其他媒體訪問時也笑言自己是一名「單身狗」，踏入知命之年後，張可頤用另一種戀愛態度面對人生的下半場：「我沒有恐懼，現在我張可頤這個狀態，我懂得滿足，但願將來的歲數，能夠仍是這樣就很滿足。」

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事業一帆風順 但三段情路卻崎嶇不堪 曾受患病折磨停工兩年

張可頤曾接拍多部膾炙人口的經典劇集，如《婚前昏後》、《九五至尊》、《金枝慾孽》和《楚漢驕雄》等。 (張可頤@微博)

52歲的張可頤，1994年參加香港小姐競選獲得「最具演藝潛質獎」，雖然未能擠身前五名，但之後簽約無綫成為演員，加入娛樂圈發展，演藝才華，令人刮目相看。張可頤出道後不久，便憑在劇集《難兄難弟》飾演維肖維妙的程寶珠一角奪得「20世紀無綫5大最難忘的女主角」獎，對比同時獲此殊榮的蕭芳芳、薛家燕、趙雅芝和汪明荃相比，那年才30歲的張可頤，在資歷和年齡可謂年輕得多。

往後數年，張可頤相繼接拍多部膾炙人口的經典劇集，如《婚前昏後》、《九五至尊》、《金枝慾孽》和《楚漢驕雄》。張可頤不斷在事業衝拼，入行多年的她甚少與男藝人傳出緋聞，最為人熟悉是推薦張可頤參選港姐競選的內地演員董波，有傳兩人相戀8年，最後因張可頤不願放棄事業，愛情長跑因而結束。

張可頤在內地拍攝劇《長恨歌》，因太過投入角色憂鬱的情緒，而患上抑鬱症。(張可頤@微博)

往後張可頤與新加坡音樂才子兼經理人陳容森交往，可惜不敵七年之癢，有傳分手原因是因為台灣女星傅天穎介入而令關係破裂。張可頤在2008年因主持節目《更上一層樓》而認識金融才俊曾安邦，兩年後兩人公開成為戀人，但張可頤在2011年對外宣布與曾安邦分手。

張可頤於2005年與無綫改簽部頭合約，在內地拍攝劇《長恨歌》，王琦瑤一角獲得好評，惟有傳張可頤因太過投入角色而患上抑鬱症，更出現甲狀腺分泌失調，一度變得肥腫難分，張可頤因此停工兩年，2009年才走出陰霾。

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寧缺勿濫 靈魂伴侶才是人生追求 幸福也能自給自足

至今與圈外男友曾安邦分手的張可頤雖然已單身9年，但現時的她對愛情也有另一番的看法 (張可頤@微博)

單身多年的張可頤曾也想過自己也會結婚生子，但她對愛情也有另一番的體會和看法。

最重要的是，有伴的時候，勝過單身的時候，這才值得一起。 張可頤

我現在這個年紀，不是需要一個男人，其實是需要一個相近的靈魂，在茫茫人海裏，不容易找到。 張可頤

即便身邊的朋友早已成家立室，也有孩子，但張可頤在接受媒體訪問曾說：「有些東西不用強求，我慶幸沒有小朋友，做一隻單身狗，開支壓力不會太大。」有時幸福最大障礙就是期待過多的幸福。

在自由的單身生活中，或許更勝過將就的愛情或婚姻。張可頤人生的下半場也找到另一新嘗試，她與商界女強人Laura合作成立經理人公司「涵耀星際」，擔任公司的行政總裁，相信這也是努力找尋一種有別愛情的幸福吧。

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