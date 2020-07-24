愛情心理測驗｜一條問題看穿潛藏個性　分析最適合你的伴侶類型

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【愛情心理測驗】有些人一生遇上好幾段愛情，仍未能開花結果，但有些一生只遇上一人，卻能牽手到白頭，這好叫受盡情傷的人內心感到疲憊不堪，也叫他們對愛情不再抱以任何的憧憬或渴求。

每一對戀情可以開花結果，也是一份得來不易的幸福（《幻愛》劇照）

愛情可說是一道複雜的課題，有些人總需要跌倒幾次才會明瞭如何解讀這條難題，但卻有些人窮盡一生也解透不了何謂是「愛」。有時看見身邊的朋友或網絡上甜蜜的明星情侶，總是問自己：「為何我遇不上那樣的愛情或是那樣的伴侶呢？」。但其實在愛情中找到一個適合自己的另一半，總比想像中花費更多的心力和時間，若你不想在愛情中跌倒太多次，不如做一做以下的心理測驗，先了解不合適自己的情人類型吧！

在童話故事中，王子帶着一批精英騎士去拯救昏迷不醒的公主，當王子看到公主正在睡覺也看似在做夢的時候。

如果你是王子的話，你認為公主在夢中會夢到甚麼呢？

A. 公主只是平靜地睡覺，沒有做任何夢

B. 夢中坐擁數之不盡的金銀財富

C. 看到兒童不宜的激情畫面

D. 看到浪漫幸福的愛情畫面

E. 看到駭人驚嚇的殺人情景

【按下圖看心理測驗結果】

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真命天子何時才出現？韓國瘋傳「脫離單身夢境表」，如夢見以下六大夢境，正是脫單的預兆？（按入內文看詳細解釋）

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