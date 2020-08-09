近年復古風非常盛行，70、80年代的潮流元素重新回歸現代，從時裝服飾到流行音樂、戲劇等等，都吹著一股懷舊風潮，各大高端品牌都爭相推出含有復古元素的產品。要數到時尚界現時最多人討論的，一定就是「腋下包」（Shoulder Bag）莫屬，不少時尚達人通通都在Instagram上展示自己的腋下包，成為了近兩年的IT Bag之一。

這種半月形的腋下包在90年代十分流行，不但輕便又率性，而且很好搭配衣服，不管是休閒、簡約還是熟女風格都可以完美配襯到。最先帶起這股風潮的就是名模Kendall Jenner，一向一舉手一投足都備受關注的她，先前被拍到揹著Prada曾經風靡一時的尼龍Hobo Bag上街後，這款手袋就立即席捲時尚圈，不少名模和女星都開始人手一個，並在網絡上瞬間引起熱話，紛紛到二手市場搶購Prada的尼龍包系列，有見及此，各大品牌就開始推出款式不一的腋下包，讓這股風潮愈吹愈旺。

名模Kendall Jenner帶起了腋下包（Shoulder Bag）風潮，她最常揹的就是Prada經典尼龍Hobo Bag。（MZ_ModeZine@weibo）

Prada Hobo Bag

Prada Hobo Bag在時尚圈再次流行，就連歐陽娜娜都忍不住入手一個，日常也超容易搭配。(nanaouyang@IG)

Prada對於腋下包的重新流行相信也是始料不及，而這款尼龍系列的Hobo Bag也讓Prada在時尚界起死回生，根據時尚搜尋引擎Lyst最新發布的2020年第一季時尚報告中，Prada成功登上了本季大熱品牌的第5名，這款腋下包可以說是功不可沒。名模Kendall Jenner最先開始揹的是多年前推出的Prada 經典Hobo Bag，Prada也趁熱打鐵，再推出了Hobo的復刻版本Re-Edition系列，官網售價HK$9,900。除了舊有的黑色之外，復刻版更加入了更多顏色選擇，而且在尼龍質地上注入了特別的面料，讓尼龍變得像絲綢一樣光滑細緻，手袋的高級感立刻提升，更具復古氣息，而且還有皮肩帶和金屬鏈肩帶可以更換，讓用家以自己的穿搭而隨意配搭。

Prada Hobo Bag腋下包大熱款式推薦：(按圖看更多)

Celine Ava Bag

有「最強帶貨王」之稱的Lisa成功把Celine新推出的Ava Bag帶紅，旋即引起搶購潮。（lalalalisa_m@IG）

Celine的設計一向都走在復古風的最前端，他們的服飾手袋總是隱隱透著一股古典懷舊的氣息，而這次隨著復古風盛行，Celine也推出了一款半月形的腋下包Ava Bag，當Lisa揹上這個腋下包出現在Instagram後，瞬間就引起了哄動。不少女生都被這個帶著復刻經典印花的Celine半月形腋下包深深吸引著，設計簡約又懷舊，即使日常簡單的休閒穿搭都能駕馭得起。Celine Ava Bag更為不同高度的女生設想，肩帶可調教三種長度，不論是手提、單肩背都能夠輕鬆駕馭。除此之外，Celine Ava Bag還有一點最吸引人的地方，就是價錢比較「易入手」。Celine的手袋一向以高單價著稱，讓很多女生都難以入手，可是這次卻只要HK$9,600就可以擁有Celine的手袋，實屬難得，而且是只在亞洲地區出售的限量商品，難怪這麼搶手！

Lisa、木村光希都是Celine Ava Bag的粉絲：(按圖看更多)

小眾品牌推薦：By Far

BLACKPINK Jennie也是帶貨王之一，除了最愛的Chanel之外，她私下也很愛揹By Far的腋下包來配搭衣服。（jennierubyjane@IG）

介紹了兩個高端大牌後，當然也要為廣大小資女的荷包著想，為大家再介紹一個價錢親民的小眾品牌By Far。這個小眾品牌不但價錢親民，口碑一樣很好，就連韓國女團BLACKPINK的Jennie、名模Gigi Hadi、Kendall Jenner也愛上。By Far是2016年成立的保加利亞品牌，品牌創辦時先以方頭鞋打出名堂，後來才打入手袋界分一杯羹，他們首推出腋下包迅即席捲Instagram，鮮豔豐富的色彩非常吸睛，設計簡單不花俏，沒有鮮明的品牌Logo，但是獨特的設計卻讓人印象深刻。By Far的款式眾多，有彎月形、長方形等多個選擇，而且手袋材質上也花了不少心思，從鱷魚皮壓紋、漆皮亮面到鐳射亮面等，一共有20多個款式選擇，而且價錢全部在HK$5000以下有找，對小資女來說更加容易入手！

BLACKPINK Jennie、Gigi Hadi也大愛的By Far：(按圖看更多)