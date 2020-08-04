韓國女團BLACKPINK最近強勢回歸，而最引人注目的除了她們的新歌之外，她們的全新造型更引起話題。成員Lisa和Jennie的突然以黑髮示人，讓韓國再次吹起一陣深髮色潮流！細心留意原來除了BLACKPINK外，不少韓星原來也紛紛轉換了深髮色，成了近期大熱髮色。

可能很多女生會覺得深髮色過於普通，但其實深髮色也優點多多，不但有減齡的效果，而且還很顯白。加上有韓國女星們紛紛把頭髮染回深色的「加持」，更是氣勢如虹，極具渝潮流感！現在就一起來看看一眾女星黑色、深棕色等自然髮色示範，一改你對深髮色的沉悶老氣印象。

女團BLACKPINK的Jennie和Lisa以黑髮回歸示人，在韓國再次引起一陣黑髮風潮。（jennierubyjane@IG）

黑髮

韓國女團BLACKPINK的Lisa染回黑髮以後更有女人味，黑色的短髮既可以營造清純甜美感覺，也可以打造出型格味道。（lalalalisa_m@IG）

韓國女團BLACKPINK成員Lisa和Jennie的黑髮造型一面世，在韓國旋即引起了熱潮。亞洲人原本就是天生黑頭髮，但是很多人也認為黑髮太過沉悶，而不停地染髮轉換髮色。可是對於黃皮膚的亞洲人來說，淺髮色有機會顯得皮膚更蠟黃，缺乏氣色，而淺髮色一定要配上妝容才好看有精神，不然會顯得憔悴如病容。

淺髮色不時需要染髮漂髮，對頭髮的傷害比較大。返璞歸真的黑髮不但減少經常染髮的傷害，黑髮也會更顯年輕清純的感覺，而且黑髮色十分容易配搭衣服，不管是長髮或是短髮，配上黑髮色都很有自然氣質，黑長髮瞬間變成女神，黑色的短髮除了可以營造甜美的感覺，還可以變成小清新的文青少女。

黑髮髮型參考示範：(按圖看更多)

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深朱古力色

不喜歡黑髮色的女生可以染帶點棕色的深朱古力色，低調又有氣質。（yoona__lim@IG）

不喜歡黑髮色的女生，可以染上帶點棕色的深朱古力髮色，令髮色低調得來也不失層次感。相較於高調的淺棕色，深朱古力色屬於比較暗淡的咖啡色，隱隱透著一點霧感棕色，在不同的燈光下會有不同的深淺度，而且更顯淡雅氣質。特別是今年流行復古風格，帶點深棕色的朱古力色更散發著濃郁的古典氣色，配搭去復古的服裝猶如錦上添花。另外深朱古力色可以顯得頭髮更加柔順，令髮與看來健康有光澤，不管什麼膚色的女生都能夠駕馭得很好。

深朱古力髮色髮型參考示範：(按圖看更多)

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焦糖棕色

暖橘調的焦糖棕色很適合蠟黃皮膚的女生，可以襯托出皮膚的透亮感，更加顯白。（xeesoxee@IG）

深髮色對於膚色較深的女生來說較難駕馭，如果喜歡棕色系又想跟隨深色髮色的話，可以嘗試焦糖棕髮色，這種暖橘調又不會過於淺的色系很適合蠟黃及膚色較深的女生，既可以襯托出皮膚的透亮感，又可更加顯白。焦糖棕色比起黑髮和深朱古力色顯得更加搶眼有層次，把頭髮紮起也一樣很好看有造型感。焦糖棕色有更強的時尚感，只要稍微配搭淡妝和簡單的穿搭已經能帶出時髦味道。

焦糖棕髮色髮型參考示範：(按圖看更多)